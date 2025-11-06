Părinții fug de New York după victoria lui Mamdani, speriați de socialism și antisemitism

Victoria obţinută de candidatul de extremă stânga Zohran Mamdani în cursa pentru primăria New York City a generat o reacţie imediată în rândul multor familii din oraş: părinţi cu copii înscrişi în şcoli private de prestigiu au început să ia în considerare mutarea în afara oraşului, fiind în căutarea unor instituţii de învăţământ din alte state.

Îngrijorările lor vizează în special siguranţa, climatul social şi orientarea viitoarei administraţii. Conform rapoartelor, un consultant în plasarea elevilor a primit zeci de solicitări după anunţarea rezultatului.

După anunţarea victoriei lui Zohran Mamdani, consultantul în plasarea elevilor Christopher Rim a declarat că a primit „nu mai puţin de 23 de clienţi” care au solicitat ajutor pentru înscrierea copiilor în licee sau gimnazii private din afară oraşului.

El adaugă că unele familii erau deja în proces de relocare:

„În timpul verii, am început să aud familii spunând: „Nu știu ce vom face dacă tipul ăsta câștigă” a mai spus Rim.

Printre destinaţiile preferate se numără Florida, New Jersey, Connecticut — şcoli precum Pine Crest School (Campusurile Fort Lauderdale şi Boca Raton), American Heritage School (Plantation, Florida), Greenwich Day School (Connecticut) şi altele. New York Post

Analiza acestui fenomen indică că nu doar costul traiului sau taxele sunt motivaţia, ci mai ales preocupările legate de siguranţa cotidiană şi mediul social.

Consultantul Christopher Rim a indicat că părinţii cu care a stat de vorbă sunt de regulă din familii care au copii înscrişi în instituţii de prestigiu din New York — şcoli precum Trinity School, Riverdale Country School, Horace Mann School, Ramaz School şi Avenues The World School.

Multe dintre aceste familii sunt evreieşti şi au semnalat îngrijorări legate de antisemitismul în creştere în oraş şi de poziţiile lui Mamdani cu privire la Israel.

„Ei spun că sunt îngrijorați de siguranța lor în viața de zi cu zi”, a spus Rim.

Aceasta sugerează că decizia de relocare nu este determinată în primul rând de factori financiari sau fiscali, ci de percepţia asupra mediului de viaţă şi siguranţă pentru copii.

Rim avertizează că înscrierea în instituţii de elită din alte state poate fi dificilă, în particular pentru familii care probează impulsiv această opţiune.

„Chiar dacă cunoști pe cineva la școală, trebuie să ai o aplicație foarte puternică, trebuie să aduni toate scrisorile de recomandare. Studenții nu s-au pregătit neapărat pentru toate acestea..”

Potrivit lui, şcoli deja foarte selective în Florida sau Connecticut devin mai greu accesibile chiar şi pentru elevi provenind din şcoli de top din New York.

În acelaşi timp, raportări separate notează că, înainte de anunţarea victoriei lui Mamdani, interesul pentru şcoli private din suburbii — de exemplu Greenwich Country Day School din Connecticut — crescuse semnificativ în rândul familiilor din New York, asociat cu anticiparea unei potenţiale victorii a acestuia în cursa pentru primărie.

Zohran Mamdani, candidatul social‑democrat, a câştigat cursa pentru primăria New York‑ului într‑un scrutin cu participare record.

Evenimentul este privit drept un punct de cotitură în politica municipală a oraşului şi a generat reacţii în multiple sectoare — inclusiv în sistemul educaţional.

Această schimbare politică, împreună cu îngrijorările legate de siguranţă şi mediul social, pare să fi determinat o reacţie rapidă din partea unor părinţi de a reconsidera locuinţa şi şcoala copiilor lor.

Decizia unor familii de a lua în calcul relocarea din New York după victoria lui Zohran Mamdani reflectă o intersecţie între schimbări politice, dinamici sociale şi alegeri educaţionale.