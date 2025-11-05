International

Familile evreiești părăsesc New Yorkul. Prima școală evreiască din Hamptons devine realitate

Familile evreiești părăsesc New Yorkul. Prima școală evreiască din Hamptons devine realitate
Rabinul Marc Schneier, fondatorul The Hampton Synagogue din Westhampton Beach, a anunțat miercuri dimineață planurile de construire a ceea ce el numește „prima școală evreiască din Hamptons”, anticipând o creștere a numărului de familii evreiești care se mută din New York  în Suffolk County, potrivit Jerusalem Post.

Anunțul vine la câteva ore după ce mass-media americană l-a anunțat pe Zohran Mamdani câștigător al alegerilor pentru primăria New York City.

Într-o postare pe platforma X, Schneier a scris:

„Cu vestea victoriei lui @ZohranKMamdani la primărie, anunț planurile de construire a primei școli evreiești din Hamptons. Aceasta vine în anticiparea miilor de familii evreiești care se vor muta în Hamptons și în zona mai largă a Suffolk County pentru a evita clima antisemită din New York City sub Mamdani.”

Anti-Defamation League, despre antisemitism

Jonathan Greenblatt, directorul executiv al Anti-Defamation League (ADL), a declarat că organizația sa va aborda următorii patru ani „cu hotărâre”, pledând pentru menținerea unor standarde clare în combaterea antisemitismului:

„Având în vedere istoricul îndelungat și problematic al primarului ales Mamdani în privința problemelor de interes major pentru comunitatea evreiască, nu vom face compromisuri și nu vom ceda în misiunea noastră de a proteja poporul evreu.”

ADL și Mamdani s-au aflat în dezacord public în timpul campaniei, mai ales pe subiecte precum sloganurile din cadrul protestelor și reprezentarea comunității evreiești.

Organizația a precizat că va continua să ceară administrației orașului să se poziționeze ferm împotriva antisemitismului și să sprijine toți locuitorii evrei din New York.

Zohran Mamdani, viitorul primar al New Yorkului

Zohran Mamdani, membru al Adunării de Stat din Queens și reprezentant al Partidului Democrat Socialist, a fost proiectat câștigător în fața fostului guvernator Andrew Cuomo și a republicanului Curtis Sliwa.

Dacă rezultatul va fi certificat oficial, Mamdani va deveni primul primar musulman al orașului New York și va prelua funcția pe 1 ianuarie 2026.

Impactul asupra comunității evreiești din New York

Comunitatea locală și liderii religioși urmăresc cu atenție evoluțiile politice. Anunțul lui Schneier pentru o școală evreiască în Hamptons este perceput ca o măsură proactivă în contextul schimbărilor anticipate la nivelul conducerii orașului.

Educația și siguranța comunității evreiești rămân priorități principale pentru liderii religioși și organizațiile civice implicate.

