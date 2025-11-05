Familile evreiești părăsesc New Yorkul. Prima școală evreiască din Hamptons devine realitate

Rabinul Marc Schneier, fondatorul The Hampton Synagogue din Westhampton Beach, a anunțat miercuri dimineață planurile de construire a ceea ce el numește „prima școală evreiască din Hamptons”, anticipând o creștere a numărului de familii evreiești care se mută din New York în Suffolk County, potrivit Jerusalem Post.

Anunțul vine la câteva ore după ce mass-media americană l-a anunțat pe Zohran Mamdani câștigător al alegerilor pentru primăria New York City.

Într-o postare pe platforma X, Schneier a scris:

Jonathan Greenblatt, directorul executiv al Anti-Defamation League (ADL), a declarat că organizația sa va aborda următorii patru ani „cu hotărâre”, pledând pentru menținerea unor standarde clare în combaterea antisemitismului:

„Având în vedere istoricul îndelungat și problematic al primarului ales Mamdani în privința problemelor de interes major pentru comunitatea evreiască, nu vom face compromisuri și nu vom ceda în misiunea noastră de a proteja poporul evreu.”

ADL și Mamdani s-au aflat în dezacord public în timpul campaniei, mai ales pe subiecte precum sloganurile din cadrul protestelor și reprezentarea comunității evreiești.

With the news of @ZohranKMamdani mayoral victory, I am announcing plans for the building of the first Jewish day school in the Hamptons. This is in anticipation of the thousands of Jewish families that will flock to the Hamptons and greater Suffolk County to escape the… pic.twitter.com/kWhXwtKyEc — Rabbi Marc Schneier (@RabbiMSchneier) November 5, 2025

Organizația a precizat că va continua să ceară administrației orașului să se poziționeze ferm împotriva antisemitismului și să sprijine toți locuitorii evrei din New York.

Zohran Mamdani, membru al Adunării de Stat din Queens și reprezentant al Partidului Democrat Socialist, a fost proiectat câștigător în fața fostului guvernator Andrew Cuomo și a republicanului Curtis Sliwa.

Dacă rezultatul va fi certificat oficial, Mamdani va deveni primul primar musulman al orașului New York și va prelua funcția pe 1 ianuarie 2026.

Comunitatea locală și liderii religioși urmăresc cu atenție evoluțiile politice. Anunțul lui Schneier pentru o școală evreiască în Hamptons este perceput ca o măsură proactivă în contextul schimbărilor anticipate la nivelul conducerii orașului.

Educația și siguranța comunității evreiești rămân priorități principale pentru liderii religioși și organizațiile civice implicate.