Extremistul de stânga Zohran Mamdani câștigă primăria New York pentru Partidul Democrat

Extremistul de stânga Zohran Mamdani câștigă primăria New York pentru Partidul Democrat
Extremistul de stânga Zohran Mamdani a câștigat cursa pentru funcția de primar al orașului New York pentru Partidul Democrat, potrivit Decision Desk HQ. El i-a învins pe fostul guvernator al New York-ului, Andrew Cuomo, care a candidat independent, cu șanse mici, după ce a pierdut în fața lui Mamdani în alegerile primare democrate, și pe republicanul Curtis Sliwa, care a încercat să-i succeadă primarului Eric Adams.

Extremistul de stânga Mamdani, primul musulman și milenial care câștigă la New York

Zohran Mamdani, un socialist radical în vârstă de 34 de ani, este pe cale să devină primul milenial și primul musulman care va conduce orașul New York.

Associated Press a anunțat câștigarea cursa pentru Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani, la aproximativ 40 de minute după închiderea secțiilor de votare, cu cel puțin câteva sute de mii de voturi rămase încă de numărat.

Zohran Mamdani a obținut 50,4% din voturi, față de cele 41,3% ale lui Andrew Cuomo în jurul orei 21:40. Proiecția - care a venit cu 75% din voturi numărate - l-a mai arătat pe candidatul republican Curtis Sliwa cu un procent de 7,5%.

