International Apel la violență globală contra evreilor, la New York. SUA pregătesc o lege pentru a combate fenomenul







Mii de oameni au luat cu asalt Manhattanul, cerând lansarea unei „intifade globale”, o sintagmă care urmează să fie clasificată drept îndemn la violență printr-o lege susținută bipartizan, anunță Fox News.

Miile de manifestanți anti-Israel au inundat centrul Manhattanului, sâmbătă după-amiază, lansând apelul la violență contra evreilor. Manifestanții au cerut o „intifadă globală”, dar acest slogan este considerat de specualiști o incitare la violență împotriva comunităților evreiești.

Protestatarii favoabili regimului din Gaza, condus de organizația teroristă Hamas, au purtat pancarte prin care cereau „să se oprească tot ajutorul către Israel”, au sunat din tălăngi și au scandat „Palestina liberă, liberă” și „Palestina va trăi pentru totdeauna”.

Tot la New York, politicianul de extremă stânga Zohran Mamdani, susținut de Partidul Democrat pentru pentru primăria orașului, a stârnit recent controverse după ce a refuzat să condamne public mantra protestatarilor anti-Israel.

„Înțeleg că există îngrijorări în legătură cu limbajul folosit, iar ceea ce voi face este să-mi prezint viziunea pentru oraș prin cuvintele și acțiunile mele”, a declarat Mamdani.

De la atacul terorist din 7 octombrie 2023 al Hamas în sudul Israelului, soldat cu peste 1.200 de morți, circa 250 de osatici și nenumărate orori precum violuri, mutilări și profanări de cadavre, sintagma „globalizați intifada” a fost considerată un apel la violență antisemită.

Potrivit American Jewish Comitee (AJC), „Globalizați Intifada” este o expresie folosită de activiștii pro-palestinieni care îndeamnă la o rezistență agresivă împotriva Israelului și a celor care îl susțin.

Ccomitetul amintește că cele mai proeminente expresii ale intifadei au fost actele de violență, așa că această expresie este adesea înțeleasă de cei care o rostesc și o aud ca încurajând violența împotriva israelienilor, evreilor și instituțiilor care susțin Israelul. Așa că, și dacă intenția persoanei care rostește această expresie ar putea fi diferită, impactul asupra comunității evreiești rămâne același.

Cuvântul arab „Intifada” se traduce ca „revoltă” sau „eliberare de sub control”. A fost folosit pentru a descrie perioade de proteste palestiniene intense împotriva Israelului, în principal sub forma terorismului violent, prin Prima Intifada, din 1987-1990 și a Doua Intifada, din 2000-2005.

Prima Intifada a fost marcată de o perioadă de proteste palestiniene pe scară largă, nesupunere civilă și acte de violență și terorism împotriva israelienilor.

A Doua Intifada, cunoscută și sub numele de Intifada Al-Aqsa, a fost o perioadă de conflict intens și revoltă palestiniană împotriva Israelului, care a început la sfârșitul lunii septembrie 2000 și a continuat până în 2005.

A fost caracterizată de proteste pe scară largă, demonstrații și atentate sinucigașe cu bombă, rezultând un număr mare de victime de ambele părți, cu aproape 1.000 de israelieni uciși sau răniți în atacuri teroriste palestiniene, inclusiv atentate sinucigașe cu bombă în zone civile și atentate cu bombă în autobuze de pasageri.

Expresia „Globalizați Intifada” îndeamnă oamenii din întreaga lume să participe la revolta împotriva Israelului.

O lege bipartizană, introdusă recent de congresmanii americani Josh Gottheimer, Democrat din New Jersey, și Rudy Yakym, Republican din Indiana, ar denunța, dacă ar fi aprobată, termenul de „globalizare a Intifadei” ca fiind „un îndemn la violență împotriva israelienilor și evreilor din întreaga lume”.

„Condamnarea acestuia ar trebui să fie o afirmație de bun simț, dar unii preferă să facă politică decât să spună adevărul”, a declarat Yakym pentru Fox News în iulie. „Violența și ura îndreptate împotriva evreilor și israelienilor sunt reprobabile. Nimeni, mai ales în America, nu ar trebui să trăiască cu teamă pentru siguranța sa sau chiar pentru viața sa, din cauza religiei sau etniei sale”, a mai spus el.

Gottheimer, care este evreu, a explicat că Intifada se referă la valul oribil de atacuri teroriste care au ucis mii de evrei. Globalizarea acesteia, a spus el, este un apel direct la violență împotriva evreilor. „Trebuie condamnată”, a spus Gottheimer. „Sunt împotriva discursului instigator la ură care vizează pe oricine - și toată lumea ar trebui să fie. Este o nebunie și inacceptabil pentru mine că această retorică antisemită se răspândește cu desăvârșire în țara noastră.”

Legea citează atacuri violente împotriva evreilor din SUA, inclusiv arderea mortală a demonstranților pro-Israel în Boulder, Colorado, și împușcarea mortală a doi angajați ai ambasadei israeliene din Washington.

Dacă va fi adoptată în Camera Reprezentanților, legea ar desemna sintagma ca un apel la violență împotriva israelienilor și evreilor din întreaga lume, punându-le în pericol siguranța. De asemenea, i-ar descuraja pe liderii politici - mai ales de stânga - să susțină sau să participe la astfel de apeluri la violență globală contra evreilor.