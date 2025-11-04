Zohran Mamdani și fluxurile de donații. Anchetă privind implicarea fundațiilor Soros

Deputa­tul de stat Zohran Mamdani, candidat cu şanse reale la poziţia de primar al oraşului New York City din partea Partidului Democrat, a devenit ţinta unei investigaţii care afirmă că ascensiunea sa politică nu s‑a bazat exclusiv pe mobilizare de jos în sus, ci pe fluxuri semnificative de finanţare ce ar proveni, în parte, dintr‑o reţea de organizaţii caritabile legate de miliardarul George Soros.

Conform raportului, aceste fonduri ar fi fost direcţionate indirect către campania şi infrastructura electorală a lui Mamdani.

Un articol apărut în publicaţia New York Post susţine că „miliardarul George Soros, prin intermediul reţelei sale de fundaţii, a direcţionat aproximativ 37 de milioane de dolari către organizaţii de stânga care susţin campania lui Zohran Mamdani”.

Un alt material, preluat de site‑ul Politiko, arată că, potrivit investigaţiei realizate de firma White Collar Fraud, „o reţea de fundaţii şi organizaţii nonprofit conectate la George Soros ar fi coordonat activităţi politice pentru susţinerea lui Mamdani, folosind donaţii caritabile în valoare de peste 40 de milioane de dolari”.

Raportul mai sus‑menţionat indică că „mai mult de 13 milioane de dolari” au fost direcţionate către grupuri afiliate de tip advocacy, care au derulat activităţi de teren, campanii de antrenare a voluntarilor şi mobilizare la nivel local.

Organizaţia Open Society Foundations, fondată de George Soros, a negat acuzaţiile, susţinând că „multele granturi în discuţie – din care unele erau destinate altor cauze în alte părţi ale ţării – au fost acordate cu ani înainte ca cursa pentru primăria New York‑ului să înceapă”.

Întrebat despre mobilizarea sa politică, Mamdani a declarat:

„Suntem sprijiniţi de mii de donatori din aproape fiecare cartier al oraşului New York” şi că „există o foame pentru un alt tip de politică”.

Mamdani, în vârstă de 33 – 34 de ani, a înregistrat o victorie surprinzătoare în primaria democrată a oraşului New York, învingând fostul guvernator Andrew Cuomo.

Campania sa a atras atenţia pentru programul său care include măsuri precum îngheţarea chiriilor pentru apartamentele stabilizate, crearea de magazine alimentare deţinute de oraş şi gratuitatea transportului cu autobuzul.

Din raportul despre finanţare rezultă că „o mașinărie politică care foloseşte codul fiscal ca armă” ar fi în spatele ascensiunii sale, potrivit investigatorului Sam Antar.

Raportul White Collar Fraud subliniază că, dacă se confirmă fluxurile de finanţare aşa cum sunt prezentate, ar putea apărea probleme legate de aplicarea legilor federale privind organizaţiile nonprofit – care nu pot finanţa direct campanii electorale partizane dacă doresc să îşi păstreze statutul de organizaţie caritabilă.

De exemplu, investigaţia menţionează tranzacţii între fundaţii şi filiale politice sau de advocacy în care s‑ar fi produs împrumuturi interne şi solduri identice de „conturi de creanţe”, ceea ce ar sugera posibilitatea folosirii structurii pentru activitate electorală.