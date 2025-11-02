Zohran Mamdani, candidatul socialist pentru Primăria New York, susținut de Obama în campanie

Fostul președinte Barack Obama l-a contactat pe Zohran Mamdani, candidatul socialist al Partidului Democrat pentru Primăria New York, pentru a se oferi să-i ofere consiliere în cazul în care va câștiga alegerile. Fostul președinte american a precizat că-i apreciază campania acestuia, în care este considerat favorit, potrivit The New York Times.

Apelul telefonic, despre care a informat pentru prima dată The New York Times, a fost confirmat de purtătorul de cuvânt al lui Zohran Mamdani. Dora Pekec a declarat că Mamdani a apreciat cuvintele de sprijin ale fostului președinte și conversația despre importanța unui nou tip de politică în New York.

Zohran Mamdani, în vârstă de 34 de ani și membru în Congresul statului New York, se află înaintea principalului său rival, fostul guvernator Andrew Cuomo, în sondajele pentru alegerile generale din 4 noiembrie. Cuomo candidează ca independent după ce a pierdut în fața lui Mamdani în alegerile primare democrate.

Andrew Cuomo candidează ca independent după ce a pierdut în fața lui Zohran Mamdani în alegerile primare democrate, iar Curtis Sliwa, fondatorul Guardian Angels, este contracandidatul republican. Mamdani și-a consolidat sprijinul în partid, primind susținerea unor membri de seamă și donații constante de la mici contributori.

Politicile propuse de Mamdani includ majorarea impozitelor pentru cei mai bogați, creșterea impozitului pe profit, înghețarea chiriilor stabilizate și extinderea locuințelor subvenționate. Măsurile sale au atras atenția comunității financiare, care și-a exprimat îngrijorarea asupra impactului asupra competitivității New York-ului.

Ascensiunea lui Zohran Mamdani prezintă atât avantaje, cât și riscuri pentru Partidul Democrat la nivel național. Deși poate atrage votanți tineri, criticile sale la adresa Israelului și orientarea sa spre socialismul democratic ar putea oferi republicanilor teme de atac.

Sâmbătă, Barack Obama a participat la mitinguri pentru candidații democrați Mikie Sherrill, în New Jersey, și Abigail Spanberger, în Virginia. În aceste meetinguri, fostul președinte a criticat politicile administrației Trumpși a susținut campaniile acestora în cursa electorală strânsă.