Președintele Trump prezintă noua baie Lincoln, inspirată de perioada anilor 1860

Președintele Donald Trump a declarat vineri că recentul proiect de renovare a băii de lângă Dormitorul Lincoln din Casa Albă a fost realizat pentru a reflecta stilul istoric al perioadei președintelui Abraham Lincoln.

Modificările includ utilizarea marmurei albe și negre, înlocuind faianța verde art deco instalată în anii 1940.

Donald Trump a afirmat:

Anterior, președintele explicase motivația renovării:

„Este un stil care nu e bun… este de fapt art deco și art deco nu se potrivește cu anii 1850 și războaiele civile. Așa că am demolat totul și am construit o baie absolut frumoasă, păstrând totodată atmosfera timpului, pentru că Dormitorul Lincoln este incredibil pentru cei care l-au văzut.”

Deși Casa Albă a folosit de-a lungul timpului marmură și elemente de piatră, noua renovare cu aur și marmură nu pare să corespundă aspectului mai sobru al Dormitorului Lincoln și al camerelor adiacente.

În timpul președintelui Lincoln, camera era mobilată cu covoare și tapet, iar un articol din 1862 descria spațiul astfel:

„Foarte bine tapetat, dar ar trebui să fie mai bine mobilat. Toate mobilierul este foarte vechi și prea șubred pentru a fi venerat.”

Renovările Casei Albe nu sunt un fenomen nou. Președinți din trecut, inclusiv Harry S. Truman, au efectuat reamenajări ample, inclusiv instalarea băii pe care Trump a vizat-o recent.

Renovarea face parte dintr-o tradiție de adaptare a spațiilor rezidențiale și de lucru ale președinților pentru a reflecta preferințele lor și, în unele cazuri, pentru a restabili elemente istorice.

Proiectul de renovare al băii Lincoln reflectă interesul președintelui Trump de a pune o amprentă personală asupra Casei Albe, în timp ce atrage atenția asupra istoriei și decorului epocii Lincoln.

Modificările fac parte dintr-un șir de lucrări recente la reședința prezidențială, care includ și construcția unei săli de bal noi, precum și alte reamenajări de lux.