Modelul care a făcut istorie la Victoria’s Secret 2025. N-a avut concurență

Candice Swanepoel a atras toate privirile la Victoria’s Secret Fashion Show 2025, desfășurat pe 15 octombrie la studiourile Steiner, oferind două apariții spectaculoase pe podium. Prima a fost într-un set de lenjerie neagră, iar a doua într-o ținută maro din dantelă, împodobită cu bijuterii suprapuse și aripi strălucitoare, creând o prezență etereală și iconică.

Evenimentul a marcat al 13-lea show Victoria’s Secret din cariera sa și revenirea sa după o pauză de șase ani, reconfirmându-și astfel statutul de „înger” al brandului și una dintre cele mai apreciate figuri ale modei internaționale. Candide a fost cel mai apreciat model din 2025.

Născută pe 20 octombrie 1988 în Mooi River, Africa de Sud, Candice Swanepoel a fost descoperită la vârsta de 15 ani de o agenție locală de modele în timp ce participa la un concurs de frumusețe. Talentul său a fost remarcat rapid, iar visul de a deveni model internațional a determinat-o să se mute la New York, unde a început să colaboreze cu branduri de lux și să apară în reviste de top precum Vogue, Harper’s Bazaar și Elle.

Debutul său la Victoria’s Secret în 2007 a fost primul pas spre recunoașterea globală. Trei ani mai târziu, Swanepoel a devenit „înger”, un titlu exclusivist care recunoaște modelele reprezentative ale brandului și le acordă un statut iconic. De atunci, ea a fost un simbol al eleganței și profesionalismului pe podium, fiind remarcată pentru stilul său sofisticat, mersul sigur și prezența memorabilă în show-urile de modă.

Dincolo de carieră, viața personală a lui Candice este la fel de bogată și complexă. Ea este căsătorită cu Hermann Nicoli, un model brazilian, cu care are doi copii. Familia reprezintă pentru Swanepoel un pilon important, iar ea a povestit în numeroase interviuri despre provocările de a fi mamă și model de top simultan.

Candice Swanepoel, implicată în proiecte de caritate

Echilibrul între viața profesională și cea personală a devenit o parte esențială a identității sale, iar modul în care gestionează responsabilitățile de familie și cariera internațională inspiră milioane de femei din întreaga lume.

Candice Swanepoel nu se limitează la rolul de model. Ea a fost implicată în proiecte de caritate și activism, sprijinind cauze precum educația copiilor și protecția mediului. De asemenea, prezența sa pe rețelele de socializare îi permite să împărtășească momente din viața personală și profesională, oferind fanilor o perspectivă autentică asupra stilului său de viață și valorilor sale.

Victoria’s Secret Fashion Show 2025 a reprezentat nu doar revenirea sa pe podium, ci și un simbol al evoluției brandului, care promovează diversitatea și empoderarea femeilor. Alături de alte modele de renume, precum Ashley Graham, Adriana Lima și Gigi Hadid, Swanepoel a demonstrat că frumusețea, eleganța și profesionalismul pot merge mână în mână cu autenticitatea și responsabilitatea socială.