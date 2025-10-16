Monden

Modele legendare la Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Debut pentru frumoasele Angel Reese și Suni Lee

Modele legendare la Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Debut pentru frumoasele Angel Reese și Suni LeeKarol G / sursa foto: captură video
Victoria’s Secret Fashion Show 2025 a avut loc pe aseară la Steiner Studios din Brooklyn, New York, reunind cele mai mari supermodele și artiști internaționali.

Evenimentul a marcat o nouă etapă în evoluția brandului, fiind transmis în direct pe Amazon Live, Instagram, YouTube și TikTok Marie Claire.

Modele legendare și debuturi spectaculoase

Printre modelele care au defilat s-au numărat Gigi și Bella Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Joan Smalls și Anok Yai.

Gigi a deschis segmentul cu un bustier roz sclipitor și o mantie florală, în timp ce Bella a impresionat cu un look roșu intens și o capă transparentă Harper's BAZAAR.

Printre debutante s-au numărat Angel Reese, jucătoare de baschet WNBA, și gimnasta olimpică Suni Lee.

Angel a adus un omagiu stilului Bayou Barbie, iar Suni a purtat un set sportiv roz cu aripi de înger din pene, aducând un suflu proaspăt evenimentului People.com.

Iris Law, fiica actorului Jude Law, a debutat cu un look sportiv și edgy, purtând pantaloni scurți negri cu dantelă argintie și un tricou scurt cu mesajul „Naughty-ish” People.com.

Show, completat de spectacole

Show-ul a fost completat de spectacole susținute de Karol G, Madison Beer, grupul K-pop TWICE și legenda Missy Elliott.

Victoria Secret Show

Victoria Secret Show / sursa foto: captură video

Aceste momente muzicale au adus energie și dinamism evenimentului, transformându-l într-o adevărată sărbătoare a modei și muzicii Marie Claire.

Victoria’s Secret își redefinește imaginea

Victoria’s Secret continuă să își redefinească imaginea, integrând diversitate și incluziune în show-ul său. Participarea sportivelor și a modelelor de diferite tipuri fizice reflectă angajamentul brandului de a promova frumusețea în toate formele sale.

Această abordare modernă atrage un public mai larg și răspunde așteptărilor unei audiențe globale tot mai diversificate Marie Claire.

Evenimentul din 2025 a demonstrat că Victoria’s Secret rămâne un simbol al glamourului și al inovației în industria modei, continuând să stabilească standarde în organizarea de spectacole de modă de amploare.

