Modele legendare la Victoria’s Secret Fashion Show 2025. Debut pentru frumoasele Angel Reese și Suni Lee
- Iulia Moise
- 16 octombrie 2025, 09:46
Victoria’s Secret Fashion Show 2025 a avut loc pe aseară la Steiner Studios din Brooklyn, New York, reunind cele mai mari supermodele și artiști internaționali.
Evenimentul a marcat o nouă etapă în evoluția brandului, fiind transmis în direct pe Amazon Live, Instagram, YouTube și TikTok Marie Claire.
Modele legendare și debuturi spectaculoase
Printre modelele care au defilat s-au numărat Gigi și Bella Hadid, Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel, Joan Smalls și Anok Yai.
Gigi a deschis segmentul cu un bustier roz sclipitor și o mantie florală, în timp ce Bella a impresionat cu un look roșu intens și o capă transparentă Harper's BAZAAR.
Printre debutante s-au numărat Angel Reese, jucătoare de baschet WNBA, și gimnasta olimpică Suni Lee.
Angel a adus un omagiu stilului Bayou Barbie, iar Suni a purtat un set sportiv roz cu aripi de înger din pene, aducând un suflu proaspăt evenimentului People.com.
Iris Law, fiica actorului Jude Law, a debutat cu un look sportiv și edgy, purtând pantaloni scurți negri cu dantelă argintie și un tricou scurt cu mesajul „Naughty-ish” People.com.
Show, completat de spectacole
Show-ul a fost completat de spectacole susținute de Karol G, Madison Beer, grupul K-pop TWICE și legenda Missy Elliott.
Aceste momente muzicale au adus energie și dinamism evenimentului, transformându-l într-o adevărată sărbătoare a modei și muzicii Marie Claire.
Victoria’s Secret își redefinește imaginea
Victoria’s Secret continuă să își redefinească imaginea, integrând diversitate și incluziune în show-ul său. Participarea sportivelor și a modelelor de diferite tipuri fizice reflectă angajamentul brandului de a promova frumusețea în toate formele sale.
Această abordare modernă atrage un public mai larg și răspunde așteptărilor unei audiențe globale tot mai diversificate Marie Claire.
Evenimentul din 2025 a demonstrat că Victoria’s Secret rămâne un simbol al glamourului și al inovației în industria modei, continuând să stabilească standarde în organizarea de spectacole de modă de amploare.
