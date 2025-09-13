Cum să arăți ca un îngeraș Victoria’s Secret. Trucurile celebrelor modele

Femeile care vor să arate ca un îngeraș Victoria’s Secret trebuie să exploreze rutinele de frumusețe ale celor mai iconice modele care au defilat pe podiumurile brandului. Adriana Lima, Irina Shayk și Bella Hadid sunt exemple perfecte de eleganță, grație și frumusețe naturală. Ele țin cont de câteva reguli stricte pentru a arăta impecabil.

Adriana Lima, cunoscută pentru prezența sa magnetică pe podium, pune accent pe îngrijirea pielii și a părului. Ea folosește un ser ayurvedic cu vitamina C pentru a revitaliza tenul și aplică uleiuri anti-îmbătrânire pentru a obține un aspect luminos.

În ceea ce privește părul, Adriana recomandă utilizarea unui balsam de calitate, lăsat să acționeze sub o cască de duș pentru 30-45 de minute, pentru a asigura hidratarea profundă a firului de păr. De asemenea, ea subliniază importanța unei alimentații echilibrate și a sportului.

Irina Shayk adoptă o abordare minimalistă în rutina sa de frumusețe. Pentru a obține un ten luminos, ea folosește crema hidratantă Shani Darden și crema pentru ochi Mimi Luzon Eye Awake. Pentru machiaj, preferă să aplice fardul de pleoape cu degetele, optând pentru nuanțe de taupe și verde închis. Un alt truc al Irinei este utilizarea unui rimel negru pentru a evidenția privirea.

Pentru buze, ea alege un ruj roșu intens, completând astfel look-ul cu un aspect natural și sofisticat. Irina subliniază importanța iubirii de sine, afirmând: „Împărtășește acest look și iubește-te pe tine însăți.” Fosta iubită a lui Bradley Cooper evită fast food-ul și dulciurile. Ea merge la alergat în fiecare zi.

Bella Hadid este recunoscută pentru tenul său impecabil și pentru abordarea sa relaxată în ceea ce privește frumusețea. Ea folosește un roller facial cu gheață pentru a reduce umflăturile și a revitaliza pielea. De asemenea, Bella aplică uleiuri naturale, precum cel de cocos, pe păr și corp pentru a asigura hidratarea intensă.

Pentru a obține un look fresh, ea preferă să aplice un fard de obraz roz-nude și un ruj de aceeași nuanță, completând machiajul cu un strat de rimel. Bella consideră că frumusețea vine din interior și că un zâmbet autentic este cel mai bun accesoriu.

„Frumusețea vine din interior și un zâmbet autentic este cel mai bun accesoriu”, a spus îngerașul Victoria’s Secret.

Bella merge la sală de trei ori pe săptămână și mănâncă foarte rar alimente nesănătoase. Aceasta evită alcoolul și încearcă să se hidrateze cât mai mult.