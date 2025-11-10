International

Rabinii din New York: Pozițiile lui Mamdani amenință sever siguranța evreilor

Rabinii din New York: Pozițiile lui Mamdani amenință sever siguranța evreilorAmmiel Hirsch / sursa foto: captură video
Un lider rabinic de frunte din New York îşi exprimă îngrijorarea faţă de victoria electorală al lui Zohran Mamdani, considerând că poziţiile sale privind statul Israel ar putea „ameninţa în mod sever siguranţa evreilor oriunde în oraş”.

Avertismentul a devenit viral după un sermon ţinut vineri la sinagoga Stephen Wise Free Synagogue de pe Upper West Side.

Reacţia rabinului Ammiel Hirsch

Ammiel Hirsch, preşedintele consiliului rabinic al New Yorkului, a declarat:

„El crede că Israelul nu are deloc drept de existenţă — ca stat evreiesc pe orice teritoriu.”

Aceasta a fost exprimată în contextul în care rabinul a descris opoziţia lui Mamdani faţă de Israel ca fiind „existenţială”.

Potrivit lui Hirsch, întâlnirea din august, la care au participat „rabini proeminenţi şi liberali”, s‑a desfăşurat „cu inimi deschise şi minţi deschise” — dar pe parcursul întâlnirii „starea noastră de spirit s‑a întunecat constant” şi „temerile noastre au crescut”.

El a adăugat:

„Aţi putea pune 50 de ofiţeri de poliţie în afara acestei clădiri. Dacă atmosfera generală este ostilă faţă de evrei, asta va ameninţa în mod sever siguranţa evreilor oriunde în oraş, în fiecare zi. Iar istoria a demonstrat în mod concludent că ceea ce începe cu evreii nu se termină cu evreii.”

Contextul politic şi comunitar

Mamdani, în vârstă de 34 de ani, cunoscut pentru sprijinul său faţă de mişcarea de boicot, divestire şi sancţiuni (BDS) împotriva Israelului, a obţinut o parte semnificativă a votului evreiesc din New York, conform unor sondaje de ieşire.

Mamdani Zohran

Mamdani Zohran / sursa foto: captură video

Pe de altă parte, unele organizaţii evreieşti din New York au exprimat public îngrijorări serioase privind victoria lui Mamdani şi normalizarea ideologiilor anti‑zioniste.

Perspective şi reacţii divergente în rândul evreilor

Există însă şi voci diferite: unele grupuri evreieşti au felicitat‑l pe Mamdani pentru câştigul electoral, argumentând că victoria reflectă schimbări în comunitatea evreiască şi în coaliţiile politice.

Totodată, analiza mediilor specializate precizează că succesul său semnalează o potenţială schimbare a modului în care segmentul evreiesc american raportează la Israel şi la politica internă.

Rabinul Hirsch subliniază că problema nu este doar prezenţa forţelor de ordine: „doar un mediu sigur” poate proteja comunitatea, nu doar securitatea fizică.

El consideră că „atmosfera generală ostilă” ar putea avea consecinţe grave asupra stilului de viaţă al evreilor din oraş.

Mai mult, Hirsch afirmă că ideologia anti‑zionistă ideologică a lui Mamdani reprezintă „ameninţarea principală”.

Într‑un context în care New Yorkul are cea mai mare populaţie evreiască din diaspora, aceste declaraţii capătă o amploare sporită.

1 comentarii

  1. eL vLAD spune:
    10 noiembrie 2025 la 14:52

    puroiaiele criminale israilene nu mai pot fura?? si ucide??!1

