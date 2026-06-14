Răzvan Prișcă, deputat PNL, îl susține pe Adrian Veștea, premierul propus, duminică, de președintele Nicușor Dan. Într-un mesaj postat pe contul de Facebook, Prișcă a afirmat că România nu își mai permite să fie marcată de instabilitate politică.

„Sunt deputat PNL și îl susțin pe Adrian Veștea. România nu își mai permite prelungirea crizei politice de dragul unor orgolii personale. România are nevoie de un guvern. Nu mâine, nu după alte runde de negocieri sterile, ci acum. Premierul desemnat Adrian Veștea e omul cel mai potrivit pentru acest moment complicat.

30 de ani în PNL. Primar la Râșnov pentru trei mandate. Președinte al Consiliului Județean Brașov. Ministru al Dezvoltării. Nu vorbim despre un om scos din context — vorbim despre un liberal format în teren, care știe ce înseamnă să administrezi, să atragi fonduri europene și să livrezi concret pentru cetățeni.

Îmi asum această poziție fără ezitare: Adrian Veștea are experiența, seriozitatea și curajul să formeze un guvern care să scoată România din criză și să o țină pe direcția pro-occidentală. Succes, Adrian!”, a afirmat Răzvan Prișcă.

Și George Scripcaru, primarul Brașovului, a transmis un mesaj pe rețelele sociale și a afirmat că îl susține pe Adrian Veștea în tentativa de-a forma un guvern.

„Colegul meu, Adrian Veștea, a fost desemnat premier. Pentru mine, ca primar al Brașovului, este o veste bună. Cred că, având premierul ca aliat, ne va ajuta să continuăm proiectele de investiții pe care comunitatea noastră și le dorește și de care avem mare nevoie. Ca om de administrație și ca cetățean, sper să punem punct acestei crize politice, care nu aduce țării nimic bun”, a scris pe Facebook edilul de la poalele Tâmpei.

Adrian Veștea a transmis că nominalizarea sa trebuie privită ca un act de responsabilitate și susține că PNL trebuie să revină la masa negocierilor cu partidele pro-europene pentru formarea unei majorități care să asigure stabilitatea țării.

„Am acceptat astăzi nominalizarea pentru funcția de prim-ministru al României. Îi mulțumesc domnului președinte Nicușor Dan pentru încrederea acordată. Înțeleg foarte bine ce înseamnă acest moment: este o onoare, dar mai ales o responsabilitate uriașă, într-o perioadă în care România nu-și mai permite blocaje, ezitări și drumuri începute, dar abandonate la jumătate.”