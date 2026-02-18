După ger și viscol, vom avea primele zile cu temperaturi de primăvară. Când vom putea să renunțăm la hainele groase

Ziua de 17 februarie a adus în România un episod de iarnă autentică, cu temperaturi scăzute, precipitații sub formă de ninsoare și măsuri luate de autorități în mai multe localități, inclusiv închiderea temporară a unor școli. Temperaturile rămân sub valorile normale pentru această perioadă, iar nopțile sunt marcate de valori negative în multe regiuni ale țării.

Prognoza indică menținerea vremii reci și în zilele următoare. În data de 18 februarie sunt așteptate în continuare precipitații mixte și temperaturi maxime de doar 2 grade Celsius, cu minime de până la minus 6 grade, notează Accuweather. Chiar dacă ulterior cerul începe să se degajeze, temperaturile rămân scăzute, cu valori apropiate de zero grade în mai multe zile consecutive.

Această perioadă de frig este caracteristică finalului de iarnă, când masele de aer rece pot reveni temporar chiar și după intervale mai blânde.

După episodul de ninsori și temperaturi scăzute, prognoza indică o schimbare treptată a vremii. Începând cu 22 februarie, cerul devine variabil, iar temperaturile încep să crească ușor.

Zilele următoare aduc mai mult soare și o creștere constantă a valorilor termice diurne. Chiar dacă nopțile rămân reci, tendința generală este de încălzire, semn că finalul lunii februarie aduce o schimbare de regim meteorologic.

Această evoluție este tipică perioadei de tranziție dintre iarnă și primăvară, când alternanța dintre episoadele reci și cele mai blânde devine tot mai frecventă.

Potrivit prognozei meteo, prima zi în care temperaturile depășesc pragul de 10 grade Celsius și sunt însoțite de soare este estimată pentru data de 25 februarie. Această zi marchează o schimbare vizibilă față de intervalul rece din mijlocul lunii.

Creșterea temperaturilor continuă și în zilele următoare, semnalând apropierea unui regim termic mai apropiat de valorile normale pentru sfârșitul iernii.

După mai multe zile cu ninsori, cer acoperit și temperaturi negative pe timpul nopții, apariția soarelui și depășirea pragului de 10 grade reprezintă primul semn clar al apropierii primăverii meteorologice.

Schimbarea vremii din ultimele zile ale lunii februarie reflectă o tendință sezonieră normală. După episoadele de frig din prima parte a lunii, temperaturile încep să crească treptat, iar zilele însorite devin mai frecvente.

Meteorologic, astfel de variații sunt obișnuite la final de iarnă, când circulația atmosferică permite alternanța dintre mase de aer rece și perioade mai calde. În anii recenți, astfel de tranziții au devenit mai vizibile, cu diferențe mari de temperatură într-un interval scurt de timp.

După zilele cu ninsori și școli închise din această perioadă, apariția soarelui și temperaturile de peste 10 grade marchează începutul unei perioade mai stabile din punct de vedere meteorologic, chiar dacă episoadele de frig nu pot fi excluse complet până la începutul primăverii calendaristice.