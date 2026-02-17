Capitala și 12 județe, sub plan special de intervenție. Măsuri pentru protejarea populației

Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU) a anunțat, marţi, o serie de măsuri preventive și operative ca urmare a avertizărilor de Cod portocaliu de viscol și ninsori abundente în București și 12 județe din Muntenia și Moldova. Autoritățile se pregătesc pentru posibile blocaje rutiere și pentru protejarea persoanelor vulnerabile.

DSU a dispus convocarea comisiilor județene și locale pentru situații de urgență în zonele vizate și activarea grupelor operative la nivel central și local.

De asemenea, se ia în calcul închiderea preventivă a porțiunilor de drum cu risc major de blocaj, iar populația va fi informată prin mesaje RO-ALERT acolo unde situația o impune.

Autoritățile vor monitoriza gravidele aproape de termen și pacienții dializați și au stabilit măsuri preventive de relocare sau evacuare, pentru a evita situații critice generate de viscol sau blocaje.

Transferurile interclinice vor fi limitate la cazurile strict urgente, iar serviciile de ambulanță, administratorii drumurilor și inspectoratele pentru situații de urgență vor colabora pentru a asigura accesul echipajelor medicale în siguranță, potrivit anunțului făcut de DSU.

Conform reprezentanților DSU, toate măsurile se desfășoară în colaborare cu structurile Ministerului Afacerilor Interne, Poliția Română, Jandarmeria, Poliția de Frontieră, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Serviciile de Ambulanță, Unitățile de Primiri Urgențe, Serviciile Salvamont, Ministerul Transporturilor și CNAIR, precum și cu autoritățile locale. Prioritatea este protejarea vieții și prevenirea situațiilor în care intervenția devine dificilă din cauza blocajelor generate de viscol.

De marţi seară, vremea se înrăutățește în țară. Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis avertizări pentru intervalul 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 14:00, vizând sudul Olteniei, Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.

Fenomenele prognozate includ ninsoare, viscol, strat de zăpadă, polei și intensificări ale vântului.

Cod portocaliu: Muntenia și sudul Moldovei

În Muntenia și sudul Moldovei, avertizarea COD PORTOCALIU este valabilă în intervalul 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 12:00. În aceste zone va ninge abundent, stratul de zăpadă urmând să ajungă la 20-50 cm.

Vântul va avea rafale puternice de 60-85 km/h, iar viscolul va reduce vizibilitatea sub 50 m, cu cele mai mari intensități în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași.

Cod galben: sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea, Moldova și zonele montane

Avertizarea COD GALBEN este valabilă pentru 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 12:00, și vizează sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și Moldova, unde vor fi precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, polei și viscol.

Cantitățile de precipitații vor fi de 25-30 l/mp și izolat peste 40-45 l/mp, stratul de zăpadă de 10-30 cm, iar vântul va avea rafale de 50-70 km/h, vizibilitate redusă sub 100 m.

De asemenea, Cod galben este valabil și în Carpații Meridionali, în cea mai mare parte a Carpaților Orientali și în Munții Banatului, între 17 februarie, ora 22:00 – 18 februarie, ora 12:00, cu intensificări ale vântului de 70-90 km/h, viscol și strat de zăpadă de 10-20 cm.