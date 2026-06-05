Schimbare de program pentru „Străzi Deschise - București”

Calea Victoriei va fi închisă circulației rutiere doar duminică, 7 iunie, în cadrul programului „Străzi Deschise - București”. Organizatorii au pregătit activități culturale, tururi ghidate, dezbateri și evenimente dedicate spațiului urban, în timp ce sâmbătă traficul va rămâne deschis din cauza desfășurării Crosului Național „Ziua Olimpică”.

Programul „Străzi Deschise - București” se va desfășura în acest weekend exclusiv duminică. Tema ediției este „București la scară umană - Microurbanism și arhitectură efemeră”, iar activitățile vor pune accent pe modul în care spațiul public poate fi utilizat și adaptat nevoilor comunității.

Unul dintre principalele evenimente ale zilei este programat la Statuia Iuliu Maniu, unde va avea loc, de la ora 17:00, o dezbatere dedicată rolului intervențiilor urbane temporare în dezvoltarea orașelor. Participanții vor discuta despre impactul proiectelor de activare a spațiului public și despre măsura în care astfel de inițiative pot produce schimbări pe termen lung în comunitățile urbane.

Programul începe la ora 12:00, când trotuarul din fața Muzeului Național de Artă al României va găzdui o sesiune de pictură pe pânză organizată de Asociația Artiștilor Plastici din București.

Mai târziu, de la ora 15:00, bucureștenii și turiștii vor putea participa la turul ghidat „De la Brâncoveanu la Carol al II-lea”, susținut de istoricul și ghidul de turism Laurențiu Enache.

Traseul urmărește evoluția Capitalei și principalele transformări istorice, culturale și arhitecturale care au contribuit la dezvoltarea orașului de-a lungul timpului.

În a doua parte a zilei, Asociația Fără Umbre va desfășura activități în cadrul proiectului „Safe Vibes”, dedicat informării publicului cu privire la siguranța în spațiile urbane și la evenimente.

Programul include demonstrații practice, prezentarea aplicației „Safe Vibes” și discuții cu participanții despre comportamente preventive și măsuri de protecție în zonele aglomerate.

Sâmbătă este programat Crosul Național „Ziua Olimpică”, organizat de Comitetul Olimpic și Sportiv Român, prin Academia Olimpică Română, în parteneriat cu Primăria Capitalei. Pentru evitarea unor restricții suplimentare în trafic, Calea Victoriei nu va fi închisă circulației și va putea fi tranzitată în condiții normale pe întreaga durată a competiției.

Cursa se va desfășura pe traseul strada Alexandru Constantinescu – Piața Arcul de Triumf – bulevardul Pavel D. Kiseleff – strada Ion Mincu/strada Uruguay.

Calea Victoriei va deveni pietonală duminică, 7 iunie, între orele 10:00 și 22:00, pe tronsonul cuprins între Bulevardul Dacia și intersecția cu Splaiul Independenței. Intersecțiile vor rămâne funcționale, iar traversarea va fi permisă pe străzile Știrbei Vodă, C.A. Rosetti, Dem I. Dobrescu, Ion Câmpineanu și pe Bulevardul Regina Elisabeta.

Traficul rutier va fi reluat în cursul nopții de duminică spre luni, după ora 22:00. Participarea la toate activitățile incluse în program este gratuită.