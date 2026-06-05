NASA a anunțat că astronauții aflați la bordul Stației Spațiale Internaționale au fost trimiși în nava spațială andocată și instruiți să își îmbrace costumele de protecție, după agravarea unei scurgeri de aer detectate în modulul rusesc Zvezda. Măsura a fost luată în timp ce specialiștii ruși încearcă să remedieze problema și să evite o situație de urgență la bordul laboratorului orbital.

Astronauții de la bordul Stației Spațiale Internaționale au primit instrucțiuni speciale din partea centrului de control al misiunii NASA după ce scurgerea de aer observată într-un modul al segmentului rusesc s-a accentuat.

Cei patru membri ai misiunii Crew-12 aflați pe stație, doi astronauți americani, un astronaut francez și un cosmonaut rus, au fost direcționați către capsula Crew Dragon, unde au fost pregătiți pentru o eventuală evacuare de urgență. Potrivit unui oficial al NASA, ordinul a fost transmis luni, la ora 9:04 ET, iar echipajul a fost instruit să își îmbrace costumele spațiale și să fie pregătit pentru orice evoluție a situației.

NASA și agenția spațială rusă Roscosmos urmăresc de mai mult timp problema scurgerilor de aer identificate în modulul de serviciu Zvezda, una dintre componentele importante ale Stației Spațiale Internaționale.

În ultimele luni, pierderile de aer au fost considerate reduse, însă datele recente au arătat o agravare a situației. Conform informațiilor furnizate de un oficial NASA, ritmul scurgerii aproape s-a dublat, crescând de la aproximativ 0,45 kilograme de aer pe zi la aproape 0,9 kilograme pe zi. Specialiștii celor două agenții spațiale continuă să analizeze cauzele fenomenului și soluțiile care ar putea elimina problema.

Stația Spațială Internațională reprezintă cea mai mare construcție realizată de oameni în spațiu și funcționează ca laborator orbital pentru experimente desfășurate în condiții de microgravitație. Proiectul este rezultatul colaborării dintre cinci agenții spațiale și implică participarea a 15 state.

Laboratorul orbital este locuit fără întrerupere din noiembrie 2000, iar echipajul permanent este format, de regulă, din șapte persoane. Stația se deplasează cu aproximativ opt kilometri pe secundă și realizează 16 rotații complete în jurul Pământului în fiecare zi, oferind ocupanților săi câte 16 răsărituri și apusuri în interval de 24 de ore.

La bordul ISS există spații destinate locuirii și activităților științifice, precum și facilități pentru exerciții fizice și observarea Pământului. Astronauții și cosmonauții efectuează în mod regulat ieșiri în spațiu pentru lucrări de întreținere, construcție și modernizare a stației.

Panourile solare ale complexului orbital au o anvergură de peste 100 de metri, iar sistemele sale sunt conectate prin aproximativ 13 kilometri de cabluri. În prezent, echipajul își continuă activitatea la bord, în timp ce agențiile spațiale monitorizează evoluția scurgerii de aer și efectele acesteia asupra siguranței stației.