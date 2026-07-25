NASA continuă planurile pentru revenirea pe Lună și pregătește dezvoltarea unei baze permanente care ar urma să susțină, pe termen lung, viitoarele misiuni cu echipaj spre Marte. Directorul programului Bază Lunară al agenției spațiale americane a afirmat că următorii ani vor fi decisivi pentru construirea infrastructurii necesare unei prezențe umane permanente pe satelitul natural al Pământului, potrivit Europa Press.

Carlos García-Galán Castillo, directorul programului Bază Lunară al NASA, a declarat, în timpul unui curs de vară organizat de Universitatea Complutense din Madrid, că revenirea oamenilor pe Lună ar fi trebuit să aibă loc cu mult timp în urmă.

„Ar fi trebuit să revenim pe Lună mai devreme”, a spus Carlos García-Galán.

Potrivit acestuia, colaborarea dintre sectorul public și cel privat a creat condițiile necesare pentru c Luna să devină din nou un obiectiv realist al explorării spațiale și un loc unde vor fi testate tehnologiile necesare viitoarelor misiuni cu echipaj uman spre Marte.

Directorul programului a prezentat și etapele dezvoltării viitoarei baze. Conform planului, până în 2028 vor avea loc testele de fiabilitate ale sistemelor care vor fi utilizate pe Lună.

În perioada 2029–2032 este programată construirea infrastructurii, iar după finalizarea acesteia vor fi instalate modulele locuibile în apropierea polului sud al Lunii.

Baza ar urma să asigure o prezență umană permanentă și să ofere experiența necesară pentru explorarea planetei Marte.

În timpul evenimentului, reprezentanți ai Institutului Național de Tehnică Aerospațială din Spania au discutat și despre costurile unei viitoare misiuni cu echipaj uman spre Marte.

Estimările arată că un astfel de proiect ar putea necesita investiții cuprinse între 50 și 300 de miliarde de euro.

Participanții au susținut însă că beneficiile științifice și tehnologice ale explorării spațiului justifică asemenea investiții, argumentând că astfel de programe contribuie la progresul umanității.

Oficialul NASA a amintit și impactul pe care l-a avut programul Artemis asupra publicului, afirmând că misiunile lunare au capacitatea de a inspira noile generații de cercetători și ingineri, chiar și atunci când obiectivele lor științifice sunt limitate.

„Este o obligație a umanității”, a concluzionat Carlos García-Galán.

Potrivit estimărilor prezentate în timpul evenimentului, costul maxim al unei misiuni cu echipaj spre Marte ar depăși de peste zece ori bugetul anual al NASA și ar fi comparabil cu produsul intern brut anual al unor state europene de dimensiuni medii, precum Finlanda sau Portugalia.