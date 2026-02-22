Prognoza meteo, 22 februarie. Ninsori și ploi. Risc crescut de polei

Ziua de 22 februarie aduce în continuare precipitații în mare parte din țară, cu un regim termic ușor mai ridicat față de intervalul anterior, anunță ANM. În vest vor domina ploile, în timp ce în alte regiuni sunt prognozate ninsori slabe sau precipitații mixte. La munte, vântul va avea intensificări, iar ceața și poleiul rămân prezente pe arii restrânse.

Temperaturile vor crește în toate regiunile, în special în zonele extracarpatice. Cerul va fi temporar noros, iar în prima parte a zilei se vor semnala ninsori slabe în sud-est și în zona montană. Pe timpul nopții, în vest își vor face apariția ploile, în timp ce în centru și nord-est sunt așteptate ploi, lapoviță și, izolat, condiții de polei. La munte vor predomina ninsorile.

Pe suprafețe restrânse, cantitățile de apă pot atinge 15–20 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări în special în zona montană, unde, în a doua parte a intervalului, rafalele pot ajunge la 55–70 km/h. Temporar, vântul va avea intensificări și în Dobrogea.

Valorile maxime se vor situa, în general, între 1 și 9 grade Celsius, iar minimele vor coborî între -8 și 4 grade. În cursul nopții, izolat în sud și sud-est, pot apărea condiții de ceață.

În București, vremea rămâne rece. Pe parcursul zilei, cerul va fi variabil, iar vântul va avea intensitate slabă până la moderată. Temperatura maximă se va încadra între 1 și 3 grade Celsius, în timp ce minima nopții va fi cuprinsă între -6 și -4 grade. Spre finalul intervalului, cerul va deveni mai mult noros, cu nebulozitate stratiformă și posibilitate de ceață.

La Cluj, condițiile meteo vor fi apropiate de cele din ziua precedentă. Temperatura maximă va atinge aproximativ 2 grade Celsius. Sunt prognozate ploi, însă în cantități mai reduse decât anterior, iar vântul va sufla slab, cu viteze în jur de 6 km/h.

În zona montană, valorile termice din timpul zilei vor crește ușor, însă vremea va rămâne schimbătoare. Cerul va prezenta înnorări temporare, iar în prima parte a zilei se vor semnala ninsori slabe. Pe timpul nopții, în timp ce în vestul țării vor predomina ploile, la munte vor continua ninsorile.

În unele zone din centru și nord-est pot apărea precipitații mixte și, izolat, condiții de polei. Vântul va avea intensificări mai ales în a doua parte a intervalului, când, la altitudini mari, rafalele pot atinge 55–70 km/h.