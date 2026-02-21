Când scăpăm de ninsori. Anunț de ultimă oră de la ANM

Într-o intervenție la Digi24, directorul de prognoză al ANM, Florinela Georgescu, a explicat cum va evolua vremea în următoarele ore, subliniind că ninsoarea va continua, dar cu intensitate scăzută în majoritatea zonelor aflate sub cod galben.

„Va continua să ningă în orele viitoare și pe parcursul nopții, dar va fi din ce în ce mai slab în toate județele care se află sub cod galben. Mâine, la ora 10, apreciem că ninsoarea va fi mai consistentă în jumătatea sudică a județelor Ilfov, Giurgiu și Călărași, iar intensificările vântului se vor menține în Ialomița, Călărași și Dobrogea continentală”.

Potrivit meteorologilor, rafalele de vânt vor continua să creeze disconfort în estul și sud-estul țării, în special în zonele de câmpie, unde viscolul poate reduce temporar vizibilitatea.

În ceea ce privește stratul de zăpadă, ANM estimează că în zona Capitalei acesta va continua să crească ușor, iar în restul județelor vizate valorile sunt deja semnificative pentru acest episod.

„În zona Capitalei, stratul de zăpadă va mai câștiga patru-cinci cm, iar în restul zonelor aflate sub avertizare stratul este undeva între 10-15 cm. Până la finalul acestui episod, de asemenea, se vor mai acumula 4 cm de strat”.

Astfel, în sudul țării, pe lângă disconfortul creat de vânt, circulația poate fi îngreunată în anumite intervale, în special pe drumurile secundare.

Meteorologii anunță însă că episodul de iarnă nu va dura mult. De duminică, 22 februarie, vremea intră într-un proces de ameliorare, iar de săptămâna viitoare temperaturile vor crește considerabil.

„De mâine începe un proces de ameliorare a vremii, cu precipitații slabe, ninsori slabe în sud-estul țării. De săptămâna viitoare așteptăm un proces semnificativ de încălzire, așadar vor mai fi precipitații mixte. La munte va mai ninge, dar doar pe crestele mai înalte. Procesul de încălzire se va concretiza spre mijlocul săptămânii, când temperaturile vor ajunge spre 12-14 grade”, a declarat Florinela Georgescu, director de prognoză al ANM.