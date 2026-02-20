Un nou cod galben de vreme rea a intrat în vigoare. MAI: Evitați orice deplasare

Ministerul Afacerilor Interne a emis un avertisment în contextul atenționărilor meteorologice de Cod Galben pentru viscol, ninsori, polei și precipitații abundente, anunțând măsuri preventive pentru reducerea riscurilor la adresa populației. Autoritățile atrag atenția asupra pericolelor generate de vremea severă, în special în zonele expuse.

Potrivit MAI, viscolul va afecta vizibilitatea în mod semnificativ, iar temperaturile scăzute favorizează apariția hipotermiei și a degerăturilor, crescând totodată riscul de accidente rutiere și blocaje pe drumurile publice.

Autoritățile le transmit cetățenilor să evite orice deplasare care nu este strict necesară. În situațiile în care drumul nu poate fi amânat, sunt recomandate măsuri de precauție suplimentare.

Șoferii sunt sfătuiți să verifice constant informațiile privind starea drumurilor, să își echipeze corespunzător autovehiculele pentru sezonul rece și să se asigure că au suficient carburant. De asemenea, în mașină ar trebui să existe obiecte esențiale precum lopată, racletă, pătură, apă, alimente și lanternă.

MAI recomandă utilizarea drumurilor principale și informarea apropiaților în legătură cu traseul ales și ora estimată a sosirii, pentru a facilita intervenția rapidă în cazul unor situații neprevăzute.

Autoritățile subliniază că vârstnicii, copiii și persoanele cu afecțiuni medicale sunt cei mai expuși în astfel de condiții meteo. Administrațiile locale sunt îndemnate să acorde o atenție sporită acestor categorii.

Pacienții care necesită dializă și femeile însărcinate aflate aproape de termen pot beneficia de măsuri preventive, inclusiv evacuarea anticipată, dacă evoluția fenomenelor meteorologice o impune.

Structurile MAI sunt mobilizate pentru intervenție, iar conducerea ministerului analizează posibilitatea închiderii preventive a unor sectoare de drum considerate cu risc ridicat de blocaj. Instituția atrage atenția că prevenția rămâne esențială în fața fenomenelor meteorologice severe și îndeamnă populația la prudență sporită.