Un nou cod galben de vreme rea a intrat în vigoare. MAI: Evitați orice deplasare
- Bianca Ion
- 20 februarie 2026, 20:07
Ministerul Afacerilor Interne a emis un avertisment în contextul atenționărilor meteorologice de Cod Galben pentru viscol, ninsori, polei și precipitații abundente, anunțând măsuri preventive pentru reducerea riscurilor la adresa populației. Autoritățile atrag atenția asupra pericolelor generate de vremea severă, în special în zonele expuse.
Potrivit MAI, viscolul va afecta vizibilitatea în mod semnificativ, iar temperaturile scăzute favorizează apariția hipotermiei și a degerăturilor, crescând totodată riscul de accidente rutiere și blocaje pe drumurile publice.
Autoritățile le transmit cetățenilor să evite orice deplasare care nu este strict necesară. În situațiile în care drumul nu poate fi amânat, sunt recomandate măsuri de precauție suplimentare.
„ Evitați orice deplasare care nu este absolut necesară. Viscolul reduce dramatic vizibilitatea, iar temperaturile scăzute cresc riscul de: hipotermie, degerături, accidente rutiere, blocaje în trafic”, anunță MAI într-o postare pe Facebook.
Șoferii sunt sfătuiți să verifice constant informațiile privind starea drumurilor, să își echipeze corespunzător autovehiculele pentru sezonul rece și să se asigure că au suficient carburant. De asemenea, în mașină ar trebui să existe obiecte esențiale precum lopată, racletă, pătură, apă, alimente și lanternă.
MAI recomandă utilizarea drumurilor principale și informarea apropiaților în legătură cu traseul ales și ora estimată a sosirii, pentru a facilita intervenția rapidă în cazul unor situații neprevăzute.
Măsuri pentru persoanele vulnerabile
Autoritățile subliniază că vârstnicii, copiii și persoanele cu afecțiuni medicale sunt cei mai expuși în astfel de condiții meteo. Administrațiile locale sunt îndemnate să acorde o atenție sporită acestor categorii.
Pacienții care necesită dializă și femeile însărcinate aflate aproape de termen pot beneficia de măsuri preventive, inclusiv evacuarea anticipată, dacă evoluția fenomenelor meteorologice o impune.
Structurile MAI sunt mobilizate pentru intervenție, iar conducerea ministerului analizează posibilitatea închiderii preventive a unor sectoare de drum considerate cu risc ridicat de blocaj. Instituția atrage atenția că prevenția rămâne esențială în fața fenomenelor meteorologice severe și îndeamnă populația la prudență sporită.
Cod galben de ninsori, polei şi viscol în 16 judeţe
O nouă atenționare Cod galben intră în vigoare a intrat în vigoare vineri 20 februarie, meteorologii anunțând intensificări ale vântului și precipitații însemnate în mai multe regiuni ale țării. Fenomenele vor debuta în sudul Moldovei și în Muntenia, urmând să se extindă în estul și sud-estul Olteniei, precum și în Dobrogea. Rafalele vor ajunge la 50–60 km/h, iar local pot atinge 65–70 km/h, ceea ce va accentua senzația de frig și va crea condiții dificile în trafic.
Începând din cursul nopții, aria precipitațiilor se va extinde, iar cantitățile de apă pot ajunge la 15–30 l/mp. La început vor fi precipitații mixte, favorizând formarea poleiului și a ghețușului, apoi vor predomina ninsorile, cu excepția litoralului, unde va ploua. Se va semnala viscol, iar vizibilitatea va scădea sub 100 de metri. Stratul de zăpadă va fi neuniform, cu grosimi în general de 15–20 cm. Sunt vizate județele Constanța, Tulcea, Brăila, Galați, Ialomița, Călărași, Vrancea, Buzău, Prahova, Dâmbovița, Argeș, Olt, Teleorman, Giurgiu, parțial Covasna, precum și Ilfov și Municipiul București.
Pentru București, vremea se va înrăutăți din a doua parte a zilei de vineri, când cerul se va înnora și temporar va ploua. Noaptea, precipitațiile vor deveni moderate cantitativ, inițial mixte, cu risc de polei, apoi sub formă de ninsoare. Până sâmbătă dimineață se va depune un strat nou de zăpadă de 6–8 cm, iar vântul va sufla cu 55–65 km/h, viscolind zăpada. Maximele de astăzi vor fi de 2–3 grade, iar minima va coborî la aproximativ minus 4 grade. Sâmbătă, vremea va fi deosebit de rece, cu ninsori consistente și temperaturi negative, însă de duminică se anunță o ameliorare semnificativă, fără ninsori și cu valori termice în creștere.
