Romprest, penalizată cu 1,6 milioane de lei pe zi de Primăria Sectorului 1. Compania nu ar fi respectat programul de deszăpezire

Primăria Sectorului 1 a anunțat că va penaliza Romprest cu 1,6 milioane de lei pe zi din cauza nerespectării programului de deszăpezire. Verificările din teren arată că unele străzi principale şi staţii STB sunt încă acoperite de zăpadă, iar o cincime dintre străzile secundare nu au fost curăţate, deşi au trecut peste 30 de ore de la termenul limită stabilit pentru finalizarea intervenţiilor, potrivit unui comunicat al Primăriei Sectorului 1.

ANM a transmis că fenomenele de iarnă se vor menţine până sâmbătă seara, iar din această după-amiază Bucureştiul intră sub cod galben, cu rafale de vânt şi ninsori, fiind aşteptate polei şi gheţuş, în timp ce stratul de zăpadă ar putea creşte cu încă 15–20 de centimetri.

Potrivit Primăriei, Sectorul 1 nu este deszăpezit la standardele legale nici după trei zile de la începutul ninsorilor.

„La data şi ora transmiterii acestui comunicat au trecut peste 30 de ore de la termenul maxim până la care operatorul de salubrizare şi deszăpezire trebuia să finalizeze toate operaţiunile din Programul de Deszăpezire”, se arată în comunicat.

Sursa menționată anterior arată că, potrivit datelor din teren, Romprest utilizează pe străzile secundare doar 14 utilaje, deşi prin Programul de Deszăpezire şi-a asumat 39. Pentru „Urgenţa 1”, operatorul a anunţat că a încheiat intervenţiile pe străzile principale, însă verificările indică neconformităţi.

„Sunt staţii STB înconjurate de zăpadă, treceri de pietoni deszăpezite parţial şi numeroase scurgeri de canalizare înfundate. Pe 20% dintre străzile secundare (Urgenţa 2) nu a intrat niciun utilaj de deszăpezire. Pe restul, intervenţiile rămân neconforme”, a anunțat Primăria Sectorului 1.

Astfel, Primăria va aplica „clauzele de întârziere prevăzute în contractul de salubrizate, care prevăd penalizări de 0,06% din valoarea contractului”, adică pentru fiecare zi de întârziere penalizarea va fi de 1,6 milioane lei.

Aceeași sursă a anunțat că Direcția Generală de Poliţie Locală a Municipiului București a sancţionat operatorul de salubrizare Romprest cu 60.000 de lei, în urma deficiențelor constatate în teren.

„În faţa incapacităţii operatorului de deszăpezire, Primăria Sectorului 1 va folosi toate pârghiile prevăzute de lege pentru ca viaţa de zi cu zi a comunităţii să revină la un nivel minim de normalitate, în condiţiile acestei ierni”, au mai anunțat reprezentanţii Primăriei Sectorului 1.