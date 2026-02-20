Viscol și ninsori puternice în România, inclusiv în București. Strat nou de zăpadă și vânt turbat

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis vineri, 20 februarie, avertizări pentru majoritatea regiunilor țării, anunțând o perioadă de vreme rece, cu vânt puternic și ninsori semnificative, valabilă până duminică dimineața. Cele mai afectate zone vor fi sudul Moldovei, Muntenia, Carpații de Curbură, sud-estul Olteniei și Dobrogea, potrivit informațiilor oficiale.

Meteorologii estimează că vântul se va intensifica treptat, atingând rafale de 50-60 km/h, iar în anumite zone izolate viteza va depăși 65 km/h. La munte, rafalele vor ajunge chiar și la 70-90 km/h, provocând viscol și reducând semnificativ vizibilitatea.

În privința precipitațiilor, acestea vor fi inițial mixte, favorizând formarea de polei și ghețuș. Din noaptea de vineri spre sâmbătă, ninsoarea va deveni dominantă în majoritatea regiunilor, cu excepția litoralului, unde vor predomina ploile. Se estimează depunerea unui strat de zăpadă de 15-20 cm, cu acumulări neuniforme, iar cantitățile de apă vor fi cuprinse între 15 și 30 l/mp.

Temperaturile vor scădea semnificativ. În sudul și estul țării, maximele de sâmbătă vor fi între -5 și 1 grad Celsius, în timp ce minimele nocturne vor coborî până la -12 grade în nordul Moldovei și nord-estul Transilvaniei.

În București, vineri se așteaptă ninsori moderate care se vor intensifica pe parcursul nopții, cu rafale de vânt de 55-65 km/h și vizibilitate redusă sub 100 de metri. Se va depune un strat de zăpadă de 6-15 cm, iar temperaturile maxime nu vor depăși 2-3 grade, iar minimele vor ajunge la -4 până la -3 grade.

În regiunile vestice, precum Banat și Crișana, vor predomina ploile vineri, dar începând din seara zilei și până duminică, ninsorile vor deveni tot mai frecvente. La munte, precipitațiile vor fi consistente, iar vântul puternic va genera viscol și vizibilitate foarte redusă. Zonele afectate de polei și ghețuș reprezintă un risc sporit pentru traficul rutier.

ANM recomandă populației să evite deplasările neesențiale, să circule cu prudență și să se echipeze corespunzător pentru condițiile de iarnă. Autoritățile locale sunt pregătite pentru intervenții de deszăpezire și gestionarea situațiilor de urgență, în special în zonele afectate de viscol puternic.