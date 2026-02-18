Cât te costă să angajezi un om cu ora să îți deszăpezească strada sau curtea

Ninsorile din această iarnă au readus în prim-plan o nevoie practică, mai ales în orașe: deszăpezirea rapidă a trotuarelor din fața locuințelor, a aleilor și a parcărilor.

Miercuri, 18 februarie 2026, Administrația Națională de Meteorologie a prelungit codul portocaliu de ninsori pentru municipiul București și județul Ilfov, până joi, 19 februarie, ora 10.00.

În același timp, avertizarea nowcasting de cod roșu a vizat dimineața, cu interval 04:20-08:20. În astfel de episoade, cererea crește, iar întrebarea devine una de buget: cât costă, concret, să angajezi un om cu ora sau să chemi o echipă ori un utilaj.

Pentru deszăpezirea realizată manual, costul se calculează, de regulă, în funcție de numărul de ore lucrate și de numărul de persoane implicate. În ofertele publicate, tariful orientativ este de 119 lei pentru o oră de muncă prestată de o persoană, sumă care include TVA. Pe baza acestui tarif, costul se calculează direct după numărul de persoane și durata intervenției:

1 om, 2 ore: 119 x 2 = 238 lei

2 oameni, 2 ore: 119 x 2 x 2 = 476 lei

3 oameni, 3 ore: 119 x 3 x 3 = 1.071 lei

Costul final depinde, în general, de dimensiunea suprafeței, de grosimea stratului de zăpadă, de gradul de îngheț, de accesul în zonă și de modul în care trebuie gestionată zăpada, fie că este doar îndepărtată spre margine, fie că trebuie adunată și depozitată în puncte stabilite.

În practică, deszăpezirea manuală este solicitată adesea pentru echipe formate din două până la patru persoane, în special în cazul curților, al aleilor extinse, al parcărilor sau al intrărilor de bloc. În aceste situații, valoarea totală a intervenției crește proporțional cu numărul de oameni implicați, însă durata lucrării se reduce.

De exemplu, o curte care ar necesita 4 ore cu un singur om ar putea fi rezolvată în 2 ore cu 2 oameni. La același tarif de 119 lei/oră/om, ambele variante duc la același total (476 lei), însă timpul efectiv se înjumătățește.

Atunci când stratul de zăpadă este consistent sau suprafața de curățat este extinsă, se recurge, de regulă, la deszăpezire mecanizată. În acest caz, tariful se stabilește în funcție de ora de utilizare a utilajului, nu de numărul de persoane implicate. Ofertele pentru serviciile de deszăpezire pot începe de la aproximativ 99 lei pentru deszăpezire cu utilaj mic, cum ar fi un mini încărcător.

Din ofertele publicate online apar mai multe niveluri de tarif:

freză de zăpadă: 190,40 lei/oră/utilaj (cu TVA)

încărcător frontal mic: 297,50 lei/oră/utilaj (cu TVA)

buldoexcavator: 339,15 lei/oră/utilaj (cu TVA)

Tarifele diferă în funcție de dimensiunea și performanța utilajului și de natura intervenției. O freză este folosită, de regulă, pentru curățarea aleilor sau a platformelor, în timp ce un încărcător ori un buldoexcavator este folosit atunci când zăpada trebuie împinsă, adunată și încărcată.

În numeroase situații, tariful stabilit pe oră nu include toate operațiunile necesare pentru îndepărtarea completă a zăpezii. În funcție de solicitare, pot apărea costuri suplimentare, precum: