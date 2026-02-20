International

Zeci de răniți și patru oameni morți după explozia unui camion-cisternă pe o autostradă din Chile

Explozie Chile. Sursă foto: Captură video
Un grav accident produs joi în capitala statului Chile s-a transformat într-o tragedie de proporții, după ce un camion-cisternă încărcat cu gaz lichefiat s-a răsturnat și a explodat violent. Deflagrația a provocat pierderi de vieți omenești, numeroși răniți și pagube materiale considerabile, potrivit informațiilor relatate de Reuters.

O cisternă cu gaz a explodat pe o autostradă din Chile

Incidentul s-a petrecut în comuna Renca, într-o zonă industrială din nordul orașului, în apropierea unei artere rutiere importante. Primele date comunicate de poliție arată că șoferul autocisternei, vehicul aparținând companiei locale Gasco, ar fi pierdut controlul direcției.

Camionul s-a răsturnat, iar impactul a fost urmat de o explozie puternică. Parchetul a demarat o anchetă pentru a stabili cu exactitate cauzele care au dus la producerea accidentului.

Patru persoane au murit în urma exploziei din Chile

Autoritățile au confirmat un bilanț tragic în urma exploziei. Patru persoane au murit, printre acestea aflându-se și conducătorul autocisternei. Alte 17 persoane au fost rănite și transportate la unități medicale pentru îngrijiri.

Guvernatorul regiunii metropolitane Santiago, Claudio Orrego, a atras atenția asupra gravității situației din spitale, menționând că cinci dintre răniți se află în stare critică.

„Una dintre persoane are arsuri care îi acoperă 100% corpul, cu risc iminent pentru viața sa”, a declarat Orrego.

Explozie Chile. Sursă foto: Captură video

Unda de șoc a afectat zeci de vehicule

Explozia a fost extrem de puternică, iar imaginile cu flăcările uriașe au fost distribuite rapid pe rețelele de socializare de către martori. Suflul deflagrației s-a resimțit pe o distanță de aproximativ 200 de metri.

Echipajele de intervenție au constatat că cel puțin 50 de autovehicule aflate în apropiere au suferit avarii în urma exploziei. Resturile proiectate au lovit și trei spații comerciale, potrivit declarațiilor făcute public de președintele statului, Gabriel Boric. Până în prezent, nu au fost semnalate distrugeri structurale majore la alte clădiri din zonă.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile încearcă să stabilească toate împrejurările în care s-a produs tragedia care a zguduit capitala chiliană.

