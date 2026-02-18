O explozie detectată seismic indică un posibil test nuclear al Chinei. Beijingul neagă reluarea testelor nucleare

Un oficial de rang înalt al administrației americane a prezentat marți informații suplimentare privind ceea ce a descris drept o posibilă explozie nucleară subterană efectuată de China în anul 2020, potrivit Reuters.

Declarațiile au fost făcute în cadrul unui eveniment organizat la Washington și au relansat discuțiile internaționale despre testele nucleare și mecanismele de monitorizare seismică.

Potrivit lui Christopher Yeaw, asistent al secretarului de stat al SUA, o stație seismică îndepărtată din Kazahstan ar fi înregistrat pe 22 iunie 2020 un eveniment caracterizat drept „explozie”. Oficialul a vorbit în cadrul unui eveniment găzduit de Hudson Institute.

Yeaw a afirmat că stația PS23, parte a rețelei globale de monitorizare, a măsurat un semnal seismic cu magnitudinea 2,75, localizat la aproximativ 720 de kilometri distanță, în zona poligonului de testare Lop Nor din vestul Chinei.

„Am analizat date suplimentare de atunci. Există foarte puține șanse, aș spune, ca acesta să fie altceva decât o explozie, o explozie singulară”, a declarat Yeaw. El a adăugat că informațiile disponibile „nu sunt compatibile cu exploziile miniere”.

Oficialul american a mai precizat:

„De asemenea, nu este deloc compatibil cu un cutremur. Este… ceea ce te-ai aștepta să vezi în cazul unui test cu exploziv nuclear”.

Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty Organization (CTBTO), instituția responsabilă cu detectarea testelor nucleare la nivel global, a transmis că datele disponibile nu permit confirmarea cu certitudine a afirmațiilor.

Secretarul executiv al organizației, Robert Floyd, a declarat că stația PS23 a înregistrat „două evenimente seismice foarte mici”, separate de un interval de 12 secunde.

„Aceste două evenimente au fost mult sub pragul detectabil pentru evaluarea tipică a unei explozii nucleare. Ca urmare, doar pe baza acestor date, nu este posibilă stabilirea cauzei cu încredere”, a precizat Floyd.

CTBTO a subliniat că sistemul său de monitorizare poate detecta evenimente compatibile cu explozii nucleare cu echivalent energetic de cel puțin 500 de tone de TNT, prag peste care semnalul devine relevant pentru analize detaliate.

Ambasada Chinei la Washington a respins acuzațiile. Purtătorul de cuvânt Liu Pengyu a calificat afirmațiile drept „în totalitate nefondate”.

„Aceasta este o manipulare politică menită să urmărească hegemonia nucleară și să evite propriile responsabilități privind dezarmarea nucleară”, a declarat Liu Pengyu într-un comunicat transmis prin e-mail.

Diplomatul chinez a adăugat că Beijingul „îndeamnă Statele Unite să reafirme angajamentul celor cinci state cu arme nucleare de a se abține de la teste nucleare și să susțină consensul global împotriva acestora”.

China a negat anterior efectuarea oricărui test nuclear subteran, menționând că ultimul test oficial a avut loc în 1996. Beijingul a semnat Tratatul de Interzicere Totală a Testelor Nucleare (CTBT), însă nu l-a ratificat.

Declarațiile apar într-un moment în care discuțiile privind controlul armelor nucleare sunt intensificate. La momentul la care oficialul american a făcut referire, președintele SUA, Donald Trump, solicita Chinei să participe la negocieri alături de SUA și Rusia pentru un nou acord care să înlocuiască New START.

Expirarea tratatului New START a alimentat preocupări privind posibilitatea accelerării cursei înarmării nucleare. China a respins ideea unui acord trilateral, argumentând că arsenalul său nuclear este mai redus comparativ cu cele ale Washingtonului și Moscovei.

Conform evaluărilor Pentagon, China deține peste 600 de focoase nucleare operaționale, iar proiecțiile indică depășirea pragului de 1.000 de focoase până în 2030.

Yeaw a sugerat că China ar fi putut utiliza metoda „decuplării”, o tehnică prin care un dispozitiv exploziv este detonat într-o cavitate subterană mare pentru a reduce amplitudinea undelor seismice.

Această metodă este discutată frecvent în literatura de specialitate privind detectarea testelor nucleare, deoarece poate diminua semnătura seismică a unei explozii.