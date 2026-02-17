Mesajele lui Khamenei tensionează dialogul SUA–Iran în timp negocierile continuă

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a transmis o serie de mesaje ferme la adresa Statelor Unite, afirmând că navele de război americane pot fi „trimise la fundul mării”, potrivit NDTV.

Declarațiile au fost publicate pe platforma X chiar înaintea celei de-a doua runde de negocieri indirecte dintre Iran și SUA, desfășurată la Geneva.

În trei postări consecutive, Ali Khamenei l-a vizat pe președintele american Donald Trump, a criticat retorica privind puterea militară a SUA și a făcut referire directă la desfășurările navale americane din regiune.

Referindu-se la comentarii anterioare ale lui Donald Trump despre presiunea exercitată de Washington asupra Teheranului, Khamenei a scris:

„Președintele SUA a spus că, timp de 47 de ani, Statele Unite nu au reușit să elimine Republica Islamică. Aceasta este o bună mărturisire. Eu spun: ‘Nici dumneavoastră nu veți reuși să faceți acest lucru.’”

Într-un al doilea mesaj, liderul iranian a adăugat:

„Președintele SUA tot spune că au cea mai puternică forță militară din lume. Cea mai puternică forță militară din lume poate, uneori, să fie lovită atât de puternic încât să nu se mai poată ridica.”

Al treilea mesaj a inclus o referire explicită la navele de război americane:

„Americanii spun constant că au trimis o navă de război spre Iran. Desigur, o navă de război este un echipament militar periculos. Însă mai periculoasă decât acea navă este arma care poate trimite acea navă la fundul mării.”

Declarațiile liderului suprem iranian au apărut în timp ce la Geneva are loc a doua rundă de discuții indirecte dintre Iran și Statele Unite. Negocierile urmăresc gestionarea disputelor privind programul nuclear iranian și reducerea tensiunilor dintre cele două țări.

Procesul diplomatic este mediat de ministrul de externe al Omanului, Badr Albusaidi. Omanul a facilitat anterior contacte indirecte între Washington și Teheran, într-un format similar.

În paralel cu negocierile, Washingtonul a dispus o consolidare a forțelor militare în Orientul Mijlociu. Potrivit informațiilor publice, SUA au trimis două portavioane în regiune.

Analize realizate pe baza imaginilor satelitare distribuite de BBC au confirmat prezența portavionului USS Abraham Lincoln în apropierea Iranului.

De asemenea, au fost relatate informații privind desfășurarea USS Gerald R. Ford, considerată cea mai mare navă de război americană, cu posibilă sosire în următoarele săptămâni.

Autoritățile iraniene au anunțat, la rândul lor, exerciții maritime ale Gardienilor Revoluției Islamice în Strâmtoarea Hormuz, rută strategică pentru transportul global de petrol.

Strâmtoarea Hormuz rămâne una dintre cele mai sensibile zone maritime la nivel internațional, orice mișcare militară în regiune fiind atent monitorizată.

Delegația Statelor Unite este condusă de trimisul special pentru Orientul Mijlociu, Steve Witkoff, alături de Jared Kushner, ambii implicați și în rundele anterioare de discuții indirecte. Donald Trump a declarat că va rămâne implicat „indirect” în negocieri.

Iranul este reprezentat de ministrul de externe Abbas Araghchi, care a transmis într-un mesaj publicat pe X:

„Am călătorit la Geneva pentru a obține un acord corect și echitabil.”

Araghchi a subliniat, de asemenea:

„Ceea ce nu este pe masă: supunerea în fața amenințărilor.”

Înaintea discuțiilor, secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că ajungerea la un acord rămâne posibilă, dar complexă:

„Cred că există o oportunitate de a ajunge la un acord pe cale diplomatică… dar nu vreau să exagerez. Va fi greu.”

Schimbul de declarații publice reflectă climatul în care se desfășoară negocierile: dialog diplomatic în paralel cu o prezență militară sporită și o retorică politică fermă.

Discuțiile indirecte de la Geneva continuă, în timp ce oficialii ambelor părți mențin deschise canalele de comunicare.