International

Condițiile puse de premierul Netanyahu pentru un acord între SUA și Iran

Comentează știrea
Condițiile puse de premierul Netanyahu pentru un acord între SUA și IranNetanyahu / sursa foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, şi-a prezentat lista de condiţii puse de Israel pentru a accepta un acord între SUA şi Iran. Marea dorință este ca Teheranul să abandoneze în totalitate programul nuclear şi programul de rachete balistice, conform AFP.

Condițiile puse de premierul Netanyahu pentru un acord între SUA și Iran

Netanyahu a spus, în timpul unui eveniment la care a luat parte, la Ierusalim, că un astfel de acord trebuie să aibă mai multe componente. Adică tot materialul de îmbogăţire a uraniului să fie retras din Iran, infrastructura de îmbogăţire să fie demontată şi neutralizată, raza de acţiune a rachetelor balistice iraniene să fie limitată la 300 de kilometri, pentru a nu mai putea lovi Israelul.

Khamenei, program nuclear Iran

Khamenei, program nuclear Iran / sursa foto: captură video

Totodată, Netanyahu pe cere iranienilor să oprească finanţarea „axei terorii”, vizate fiind grupări armate ca Hezbollah, rebelii houthi din Yemen şi miliţiile palestiniene.

„Acestea sunt elementele pe care le considerăm importante pentru a ajunge la un acord. Şi am prezentat poziţia noastră foarte clar”, a afirmat Netanyahu. Politicianul a făcut trimitere la întâlnirea pe care a avut-o săptămâna aceasta la Washington cu preşedintele american Donald Trump.

Când este estimată ultima ninsoare în 2026. Datele ANM și Accuweather pentru marile orașe din România
Când este estimată ultima ninsoare în 2026. Datele ANM și Accuweather pentru marile orașe din România
Prințul William îl consideră pe Prințul Andrew o pată pe reputația familiei și îl vrea exilat total
Prințul William îl consideră pe Prințul Andrew o pată pe reputația familiei și îl vrea exilat total

O înțelegere foarte complicată

Conform premierului israelian, un astfel de acord trebuie să prevadă şi posibilitatea ca Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) să efectueze inspecţii surpriză în Iran.

SUA şi Iranul a reluat tratativele pe 6 februarie în Oman. Ambele părţi au fost încântate de evoluţia discuţiilor, care vor continua săptămâna viitoare la Geneva, unde a plecat duminică şi ministrul de externe iranian Abbas Araghchi.

Ce ar avea de gând Teheranul

Teheranul ar avea de gând să încheie cu SUA un acord nuclear, care să prevadă beneficii economice pentru ambele părţi, dar și cooperarea în sectorul petrolului şi al gazelor naturale, investiţii pentru exploatarea resurselor minerale şi chiar cumpărarea de către Iran a unor avioane civile americane.

Înainte ca discuțiile să se reia, liderul de la Casa Albă a trimis în zona Golfului o grupare navală şi a ameninţat Iranul cu o acţiune militară dacă nu încheie un acord de neutralizare a programelor sale nuclear şi de rachete balistice de care se teme Israelul.

1
1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:38 - Când este estimată ultima ninsoare în 2026. Datele ANM și Accuweather pentru marile orașe din România
09:30 - Ministerul Justiției publică listele pentru șefia marilor parchete. Interviurile au loc între 23 și 26 februarie, dec...
09:24 - Ultimele meciuri din etapa 27 a Superligii: dueluri decisive la Sibiu și București
09:15 - Prințul William îl consideră pe Prințul Andrew o pată pe reputația familiei și îl vrea exilat total
09:07 - Cazul pompierului amendat când mergea la incendiu scoate la lumină abuzul, minciuna Poliției Galați și legile proaste...
08:59 - Cum pregătești cele mai fragede fursecuri cu fulgi de ovăz și cafea. Gustarea ideală pentru diminețile reci

HAI România!

Sistemul global de control al armelor, în colaps
Sistemul global de control al armelor, în colaps
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Monica Tatoiu, dezvăluiri incendiare la „Lebăda Neagră”!
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna
Cei învinși și cei care câștigă întotdeauna

Proiecte speciale