Condițiile puse de premierul Netanyahu pentru un acord între SUA și Iran

Prim-ministrul Israelului, Benjamin Netanyahu, şi-a prezentat lista de condiţii puse de Israel pentru a accepta un acord între SUA şi Iran. Marea dorință este ca Teheranul să abandoneze în totalitate programul nuclear şi programul de rachete balistice, conform AFP.

Netanyahu a spus, în timpul unui eveniment la care a luat parte, la Ierusalim, că un astfel de acord trebuie să aibă mai multe componente. Adică tot materialul de îmbogăţire a uraniului să fie retras din Iran, infrastructura de îmbogăţire să fie demontată şi neutralizată, raza de acţiune a rachetelor balistice iraniene să fie limitată la 300 de kilometri, pentru a nu mai putea lovi Israelul.

Totodată, Netanyahu pe cere iranienilor să oprească finanţarea „axei terorii”, vizate fiind grupări armate ca Hezbollah, rebelii houthi din Yemen şi miliţiile palestiniene.

„Acestea sunt elementele pe care le considerăm importante pentru a ajunge la un acord. Şi am prezentat poziţia noastră foarte clar”, a afirmat Netanyahu. Politicianul a făcut trimitere la întâlnirea pe care a avut-o săptămâna aceasta la Washington cu preşedintele american Donald Trump.

Conform premierului israelian, un astfel de acord trebuie să prevadă şi posibilitatea ca Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) să efectueze inspecţii surpriză în Iran.

SUA şi Iranul a reluat tratativele pe 6 februarie în Oman. Ambele părţi au fost încântate de evoluţia discuţiilor, care vor continua săptămâna viitoare la Geneva, unde a plecat duminică şi ministrul de externe iranian Abbas Araghchi.

Teheranul ar avea de gând să încheie cu SUA un acord nuclear, care să prevadă beneficii economice pentru ambele părţi, dar și cooperarea în sectorul petrolului şi al gazelor naturale, investiţii pentru exploatarea resurselor minerale şi chiar cumpărarea de către Iran a unor avioane civile americane.

Înainte ca discuțiile să se reia, liderul de la Casa Albă a trimis în zona Golfului o grupare navală şi a ameninţat Iranul cu o acţiune militară dacă nu încheie un acord de neutralizare a programelor sale nuclear şi de rachete balistice de care se teme Israelul.