O cunoscută actriță din Iran renunță la țara sa: Nu voi mai lucra pe acest pământ care miroase a sânge

O actriță cunoscută din Iran, în vârstă de 41 de ani, a anunțat că nu va mai colabora cu industria cinematografică din țara sa și că boicotează principalul festival anual de film de la Teheran, Fajr, anunță Le Figaro.

Într-o poziție similară cu cea a cântăreței aflate în exil Gougoush, care a declarat că nu va mai urca pe scenă până când poporul său nu va fi liber, Elnaz Shakerdoust a transmis că nu va mai lucra în Iran, o țară pe care o descrie drept una „care miroase a sânge”.

„Îmi plâng apropiații (compatrioții morți). Cum ar putea exista un festival? Nu voi lua parte la nicio celebrare și nu voi mai juca niciun rol pe acest pământ care miroase a sânge”, a scris actrița luni seară, chiar în momentul deschiderii festivalului Fajr.

În mesajul publicat pe Instagram, ea afirmă că a ales să boicoteze competiția: „Sufletul meu nu poate suporta această tragedie oribilă, criminală și istorică”, a adăugat aceasta.

Cu o carieră de peste două decenii, actrița a apărut în mai mult de 50 de producții cinematografice și a obținut numeroase distincții la festivaluri din Iran. În anul 2021, ea a atras atenția asupra uciderii unui tânăr de către propria familie, în sud-vestul țării, invocând motivul homosexualității. Reacția a stârnit indignare în rândul mediilor conservatoare, iar justiția iraniană a dispus ulterior ștergerea mesajului publicat pe Instagram.

Festivalul Fajr, care în trecut reușea să atragă cineaști iranieni și internaționali de renume, și-a pierdut treptat relevanța pe fondul izolării Iranului pe scena internațională. Evenimentul are loc în acest an în pofida protestelor și a reacțiilor critice venite din partea unor figuri importante ale cinematografiei iraniene. Duminică, Mehdi Mahmoudian, co-scenarist al filmului

„Un simplu accident”, recompensat cu Palme d’Or la Cannes în 2025, a fost arestat.

La începutul lunii ianuarie, autoritățile de la Teheran au reprimat violent un val amplu de proteste izbucnit la finalul lunii decembrie. Oficialii recunosc moartea a mii de persoane, dar susțin că majoritatea victimelor ar fi fost membri ai forțelor de securitate sau civili uciși de „teroriști” care ar acționa în numele Statelor Unite și al Israelului.

Potrivit ONG-ului Human Rights Activists News Agency (HRANA), cu sediul în Statele Unite, peste 50.000 de persoane au fost arestate, iar 6.854 de decese au fost confirmate în timpul mobilizării, în principal în rândul manifestanților. Organizația avertizează însă că bilanțul real ar putea fi mult mai ridicat, existând peste 17.000 de decese aflate încă în curs de verificare.