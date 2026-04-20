Securitatea în Strâmtoarea Ormuz: Iranul dă asigurări că tranzitul naval este sigur, Germania analizează o posibilă implicare militară

Iranul afirmă că navele comerciale pot tranzita în siguranță Strâmtoarea Ormuz, în baza unui nou cadru juridic și a unor măsuri de securitate pe care autoritățile de la Teheran le consideră suficiente pentru protejarea navigației internaționale. Ambasadorul Iranului la Moscova, Kazem Jalali, a declarat că presiunile externe nu au reușit să producă schimbările politice dorite de adversarii Republicii Islamice, potrivit Reuters.

De asemenea, diplomatul a adăugat că regimul de la Teheran este mai stabil și mai unit în actualul context regional.

„Iranul asigură trecerea în siguranţă. Pe baza măsurilor de securitate şi a regimului juridic al Strâmtorii Ormuz, navele şi vasele pot trece”, a afirmat diplomatul iranian.

În paralel, Germania analizează scenarii privind o eventuală participare la securizarea Strâmtorii Ormuz, într-un context marcat de tensiuni și incidente repetate în zonă. Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat că discuțiile se află într-un stadiu incipient, dar că sunt evaluate mai multe opțiuni, inclusiv posibili parteneri și structura unei eventuale misiuni internaționale.

„Suntem în faza de planificare. Analizăm toate posibilităţile, inclusiv posibilii parteneri şi modul în care ar putea fi structurată o astfel de operaţiune”, a declarat Pistorius într-o intervenție televizată.

Oficialul german a explicat că orice decizie ar depinde de existența unui cadru juridic internațional, a unui armistițiu durabil și a aprobării Bundestagului, precizând totodată că o astfel de perspectivă rămâne deocamdată îndepărtată. El a insistat că Germania ar putea contribui în special cu expertiză în domeniul neutralizării minelor maritime, un sector în care dispune de capacități recunoscute în cadrul NATO.

În același timp, Pistorius a atras atenția că situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne volatilă, în condițiile în care au fost raportate numeroase incidente asupra navelor comerciale, ceea ce afectează direct rutele energetice globale.

El a mai afirmat că o eventuală operațiune de securizare a zonei nu poate fi concepută realist fără implicarea Statelor Unite, considerând că excluderea Washingtonului ar transmite un semnal politic greșit și ar reduce eficiența unei astfel de misiuni.