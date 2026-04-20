Securitatea în Strâmtoarea Ormuz: Iranul dă asigurări că tranzitul naval este sigur, Germania analizează o posibilă implicare militară

Stramtoarea Ormuz. Sursa foto: Captură video
Iranul afirmă că navele comerciale pot tranzita în siguranță Strâmtoarea Ormuz, în baza unui nou cadru juridic și a unor măsuri de securitate pe care autoritățile de la Teheran le consideră suficiente pentru protejarea navigației internaționale. Ambasadorul Iranului la Moscova, Kazem Jalali, a declarat că presiunile externe nu au reușit să producă schimbările politice dorite de adversarii Republicii Islamice, potrivit Reuters.

Iranul, asigurări legate de tranzitul prin Strâmtoarea Ormuz

De asemenea, diplomatul a adăugat că regimul de la Teheran este mai stabil și mai unit în actualul context regional.

„Iranul asigură trecerea în siguranţă. Pe baza măsurilor de securitate şi a regimului juridic al Strâmtorii Ormuz, navele şi vasele pot trece”, a afirmat diplomatul iranian.

Germania ia în calcul o posibilă implicare navală

În paralel, Germania analizează scenarii privind o eventuală participare la securizarea Strâmtorii Ormuz, într-un context marcat de tensiuni și incidente repetate în zonă. Ministrul german al apărării, Boris Pistorius, a declarat că discuțiile se află într-un stadiu incipient, dar că sunt evaluate mai multe opțiuni, inclusiv posibili parteneri și structura unei eventuale misiuni internaționale.

Un primar PSD i-a cerut demisia lui Sorin Grindeanu și a acuzat conducerea partidului de blocaje și greșeli majore
Termen limită la ANAF, 20 aprilie 2026. Obligațiile pe care le au contribuabilii vizați

„Suntem în faza de planificare. Analizăm toate posibilităţile, inclusiv posibilii parteneri şi modul în care ar putea fi structurată o astfel de operaţiune”, a declarat Pistorius într-o intervenție televizată.

Boris Pistorius. Sursă foto: Dreamstime

Oficialul german a explicat că orice decizie ar depinde de existența unui cadru juridic internațional, a unui armistițiu durabil și a aprobării Bundestagului, precizând totodată că o astfel de perspectivă rămâne deocamdată îndepărtată. El a insistat că Germania ar putea contribui în special cu expertiză în domeniul neutralizării minelor maritime, un sector în care dispune de capacități recunoscute în cadrul NATO.

Pistorius: Situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne delicată

În același timp, Pistorius a atras atenția că situația din Strâmtoarea Ormuz rămâne volatilă, în condițiile în care au fost raportate numeroase incidente asupra navelor comerciale, ceea ce afectează direct rutele energetice globale.

El a mai afirmat că o eventuală operațiune de securizare a zonei nu poate fi concepută realist fără implicarea Statelor Unite, considerând că excluderea Washingtonului ar transmite un semnal politic greșit și ar reduce eficiența unei astfel de misiuni.

