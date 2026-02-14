International

Germania vrea garanții ferme din partea SUA. Ministrul Apărării, supărat pe Donald Trump

Germania vrea garanții ferme din partea SUA. Ministrul Apărării, supărat pe Donald Trump
Boris Pistorius, ministrul Apărării din Germania, a transmis un mesaj oficialilor din SUA, cărora le-a cerut garanții ferme de securitate în condițiile existenței unui pact. În condițiile problemelor actuale, o țară care își urmărește doar propriile interese nu va avea succes, a spus oficialul german, conform DPA.

„Nici chiar Statele Unite nu pot acţiona singure în lumea de astăzi a unor mari puteri emergente. Au nevoie de aliaţi”, a declarat Boris Pistorius la Conferinţa de Securitate de la Munchen.

Ministrul Apărării a mai precizat că Europa are nevoie de predictibilitate și de siguranţă din partea Casei Albe. Apoi a făcut referire la recenta criză din cadrul NATO declanşată de demersul preşedintelui american Donald Trump de a obţine controlul asupra Groenlandei, care aparţine Danemarcei.

Casa Albă

Casa Albă. Sursă foto: Unsplash

„Punerea sub semnul întrebării a integrităţii teritoriale şi a suveranităţii unui stat membru NATO. Excluderea aliaţilor europeni de la negocieri care sunt cruciale pentru securitatea continentului. Toate acestea afectează alianţa noastră şi ne întăreşte adversarii”, a mai afirmat Pistorius.

Frustarea eșecului organismelor internaționale

De asemenea, el a mai spus că a simțit frustrarea despre care a vorbit la Conferința de la Munchen secretarul de stat american, Marco Rubio,. Care a făcut referire la eşecul organizaţiilor internaţionale de a rezolva conflicte şi crize.

Pistorius a atras atenția că nu resemnarea este soluţia, ci reformarea şi revigorarea acestor instituţii. Ministrul a mai preecizat că percepe noua strategie de apărare a SUA, care scade importanţa Europei pentru a prioritiza securitatea internă, securitatea emisferei vestice şi contracarării Chinei, într-un mod realist şi pragmatic pentru interesele americanilor.

Ce trebuie să facă Europa

Pentru următorul capitol al parteneriatului transatlantic, a adăugat el, trebuie să existe o distribuţie a poverii clară şi corectă, Europa asumându-şi un rol mai important.

„Europa trebuie să preia iniţiativa în asigurarea unor forţe convenţionale robuste şi să-şi asume mai multă responsabilitate pentru propria vecinătate, în timp ce SUA continuă să contribuie cu sprijin strategic şi nuclear pentru viitorul previzibil.”

