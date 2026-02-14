Germania vrea garanții ferme din partea SUA. Ministrul Apărării, supărat pe Donald Trump

Boris Pistorius, ministrul Apărării din Germania, a transmis un mesaj oficialilor din SUA, cărora le-a cerut garanții ferme de securitate în condițiile existenței unui pact. În condițiile problemelor actuale, o țară care își urmărește doar propriile interese nu va avea succes, a spus oficialul german, conform DPA.

„Nici chiar Statele Unite nu pot acţiona singure în lumea de astăzi a unor mari puteri emergente. Au nevoie de aliaţi”, a declarat Boris Pistorius la Conferinţa de Securitate de la Munchen.

Ministrul Apărării a mai precizat că Europa are nevoie de predictibilitate și de siguranţă din partea Casei Albe. Apoi a făcut referire la recenta criză din cadrul NATO declanşată de demersul preşedintelui american Donald Trump de a obţine controlul asupra Groenlandei, care aparţine Danemarcei.

„Punerea sub semnul întrebării a integrităţii teritoriale şi a suveranităţii unui stat membru NATO. Excluderea aliaţilor europeni de la negocieri care sunt cruciale pentru securitatea continentului. Toate acestea afectează alianţa noastră şi ne întăreşte adversarii”, a mai afirmat Pistorius.

De asemenea, el a mai spus că a simțit frustrarea despre care a vorbit la Conferința de la Munchen secretarul de stat american, Marco Rubio,. Care a făcut referire la eşecul organizaţiilor internaţionale de a rezolva conflicte şi crize.

Pistorius a atras atenția că nu resemnarea este soluţia, ci reformarea şi revigorarea acestor instituţii. Ministrul a mai preecizat că percepe noua strategie de apărare a SUA, care scade importanţa Europei pentru a prioritiza securitatea internă, securitatea emisferei vestice şi contracarării Chinei, într-un mod realist şi pragmatic pentru interesele americanilor.

Pentru următorul capitol al parteneriatului transatlantic, a adăugat el, trebuie să existe o distribuţie a poverii clară şi corectă, Europa asumându-şi un rol mai important.

„Europa trebuie să preia iniţiativa în asigurarea unor forţe convenţionale robuste şi să-şi asume mai multă responsabilitate pentru propria vecinătate, în timp ce SUA continuă să contribuie cu sprijin strategic şi nuclear pentru viitorul previzibil.”