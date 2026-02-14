Noi detalii despre moartea lui Navalnîi. Marea Britanie confirmă suspiciunile

Autoritățile britanice au anunțat că fostul lider al opoziției ruse, Aleksei Navalnîi, a fost otrăvit în închisoare cu o substanță extrem de toxică, prezentă în mod natural în pielea broaștelor „săgeată” din Ecuador. Ministerul de Externe al Regatului Unit a transmis că această toxină letală a fost cel mai probabil cauza morții dușmanului liderului de la Kremlin, potrivit The Guardian.

Guvernul britanic consideră că doar statul rus ar fi avut resursele, motivația și oportunitatea de a folosi această substanță pentru a-l viza pe Navalnîi în timpul detenției sale într-o colonie penală din Siberia.

„Numai statul rus avea mijloacele, motivul și ocazia de a utiliza această toxină letală pentru a-l viza pe Navalnîi în timpul detenției sale într-o colonie penală rusă din Siberia, și îl considerăm responsabil pentru moartea sa”, a transmis guvernul britanic.

Potrivit Foreign Office, „Epibatidina se găsește în mod natural la broaștele „săgeată” (familia Dendrobatidae) care trăiesc în sălbăticie în America de Sud. Broaștele „săgeată” nu produc această toxină în captivitate, iar această specie nu se găsește în mod natural în Rusia. Nu există nicio explicație nevinovată pentru prezența ei în corpul lui Navalnîi”.

Ancheta privind moartea disidentului a fost realizată de Marea Britanie împreună cu Suedia, Franța, Țările de Jos și Germania. Rezultatele au fost comunicate Organizației pentru interzicerea armelor chimice (OPCW), care a fost notificată despre presupusa încălcare a Convenției privind armele chimice de către Rusia.

Vestea a fost făcută publică cu câteva zile înainte de aniversarea a doi ani de la moartea lui Navalnîi și în contextul Conferinței de securitate de la München, unde oficialii europeni discută și despre amenințările continue venite din partea Rusiei.

„De când Iulia Navalnaia a anunțat pierderea soțului ei aici, la München, în urmă cu doi ani, Marea Britanie a căutat cu determinare adevărul despre moartea lui Aleksei Navalnîi.... Astăzi, alături de văduva sa, Marea Britanie scoate la lumină complotul barbar al Kremlinului de a-i reduce vocea la tăcere”.

Epibatidina, toxina identificată, este de aproximativ 200 de ori mai puternică decât morfina și este folosită de triburile indigene din America de Sud pentru vânat, aplicată pe săgeți sau arbalete. Testele de laborator confirmă că Navalnîi, în vârstă de 47 de ani, a fost expus acestei substanțe în timpul detenției.

Iulia Navalnaia a transmis: „Mi-e greu să găsesc cuvintele potrivite”, prezentând dovezile științifice ale otrăvirii soțului ei. Alături de ea, miniștrii de externe ai Marii Britanii, Germaniei, Suediei și Țărilor de Jos au subliniat gravitatea cazului.

Johann Wadephul, ministrul german de externe, a explicat că epibatidina este o neurotoxină extrem de puternică și că „victimele se sufocă în agonie”. Maria Malmer Stenergard, ministrul de externe al Suediei, a spus că identificarea cauzei reale a morții lui Navalnîi este esențială pentru a trage Rusia la răspundere și pentru a crește presiunea internațională asupra Kremlinului.

Kremlinul nu a răspuns până acum la aceste acuzații. Navalnîi fusese anterior otrăvit cu agentul Noviciok în 2020, dar supraviețuise și se recupărase în Germania înainte de a fi arestat și încarcerat la întoarcerea în Rusia.