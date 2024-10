Aleksei Navalnîi, jurnal din închisoare. 22 aprilie 2022: Nu va fi nimeni de la care să-mi iau rămas bun

„Îmi voi petrece restul vieţii în închisoare şi voi muri aici”, scria Aleksei Navalnîi cu doi ani înaite de a muri, în februarie, într-o închisoare din Rusia, potrivit primelor extrase publicate din memoriile postume ale opozantului numărul unu al lui Vladimir Putin, relatează AFP.

„Nu va fi nimeni de la care să-mi iau rămas bun (...) Toate zilele de naştere vor fi sărbătorite fără mine. Nu-mi voi vedea niciodată nepoţii. Nu voi fi subiectul niciunei poveşti de familie. Nu voi apărea în nicio fotografie”, scria Alekseï Navalnîi la 22 martie 2022, în acest jurnal din închisoare, ale cărui extrase au fost publicate vineri şi sâmbătă de revista The New Yorker şi de cotidianul londonez The Times, înainte de a fi publicate în întreaga lume la 22 octombrie.