Kremlinul pregătește o nouă rundă de discuții despre Ucraina, probabil la Miami

Moscova a transmis vineri că următoarea rundă de negocieri de pace referitoare la conflictul din Ucraina este programată pentru săptămâna viitoare, potrivit Reuters.

Anunțul a fost făcut de oficialii ruși fără a fi precizată locația exactă a întâlnirii. Informația apare într-un context diplomatic intens, marcat de contacte continue între Moscova și Washington, inclusiv pe teme economice.

Potrivit declarațiilor publice venite de la Kremlin, dialogul rămâne deschis, însă perspectivele unor progrese concrete depind de evoluțiile de pe teren și de stabilizarea situației militare.

Trei surse familiarizate cu situația au declarat că oficiali ai Statelor Unite au propus organizarea unei reuniuni trilaterale, programată pentru luni și marți, la Miami. Informația nu a fost confirmată oficial nici de partea rusă, nici de partea americană.

În lipsa unei confirmări publice, detaliile privind formatul și agenda discuțiilor rămân neclare. Sursele nu au oferit informații suplimentare despre participanți sau temele centrale ale întâlnirii propuse.

Rundele anterioare de negocieri au avut loc în Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, locație percepută ca teren neutru pentru discuții diplomatice.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat programarea unei noi runde de discuții, menționând că acestea vor avea loc „săptămâna viitoare”, fără a indica orașul gazdă.

În declarațiile sale, Peskov a subliniat că dialogul între Moscova și Washington continuă și pe alte paliere. Oficialul rus a precizat că au existat discuții privind cooperarea bilaterală în domeniul comerțului și economiei.

„Moscova și Washingtonul au discutat despre relațiile comerciale bilaterale și cooperarea economică”, a declarat Dmitri Peskov, potrivit Reuters.

În același context, purtătorul de cuvânt al Kremlinului a arătat că Rusia speră la menținerea canalelor de comunicare deschise, dar a avertizat că este puțin probabil ca aceste discuții economice să depășească stadiul declarativ înainte de soluționarea conflictului din Ucraina.

„Sperăm că dialogul va continua, însă este improbabil ca aceste discuții să avanseze dincolo de nivelul conversațiilor înainte ca conflictul din Ucraina să fie rezolvat”, a afirmat Peskov.

Declarația sugerează că, în viziunea Moscovei, perspectivele unei cooperări economice extinse sunt strâns legate de evoluțiile politice și militare.

Anunțul Kremlinului vine într-un moment în care mai multe inițiative diplomatice sunt analizate de actorii implicați în conflict. Deși discuțiile continuă, nu au fost comunicate informații privind eventuale acorduri sau progrese substanțiale.

Negocierile de pace Ucraina rămân un subiect central pe agenda internațională, iar detaliile privind viitoarea rundă sunt așteptate în zilele următoare, inclusiv confirmarea locației și a formatului reuniunii.