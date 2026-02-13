Putin, înfricoșat și paranoic. Își reorganizează securitatea de frica unei lovituri de stat

Președintele rus Vladimir Putin a inițiat o nouă reorganizare a aparatului de securitate internă din Rusia, potrivit unor relatări din presa britanică și analizelor realizate de institute de specialitate, potrivit Daily Express.

Modificările vizează repoziționarea unor instituții-cheie sub autoritatea Statului Major General, într-un context în care evoluțiile interne și externe continuă să influențeze arhitectura de putere de la Moscova.

Vladimir Putin restructurează aparatul de securitate internă prin aducerea Gărzii Naționale a Rusiei (Rosgvardia) sub autoritatea militară.

Mișcarea ar plasa instituția sub coordonarea generalului de armată Valeri Gherasimov, șeful Statului Major General și aliat apropiat al liderului de la Kremlin.

Institutul pentru Studiul Războiului (ISW), think-tank cu sediul la Washington, a explicat implicațiile acestei decizii într-un raport recent.

Potrivit ISW:

„Putin a creat Rosgvardia în 2016, subordonând unele forțe de securitate din Ministerul Afacerilor Interne (MVD) sub controlul său direct.”

De asemenea, instituția notează că liderul rus „a definit în mod deliberat vag responsabilitățile Rosgvardiei pentru a-i acorda autoritate directă în controlul protestelor și pentru a-și proteja regimul de eventuale lovituri de stat.”

Reorganizarea survine la câțiva ani după revolta armată declanșată de Grupul Wagner în iunie 2023. ISW menționează că Rosgvardia „nu a reușit să angajeze forțele Wagner în timpul revoltei Wagner.” Evenimentul, condus de Evgheni Prigojin, a reprezentat una dintre cele mai tensionate episoade interne din Rusia ultimului deceniu.

În evaluarea sa, ISW arată:

„Putin ar fi putut percepe Rosgvardia ca pe o amenințare emergentă la adresa regimului său, în special după răspunsul insuficient la revolta din 2023.”

Raportul adaugă că subordonarea Rosgvardiei către Statul Major General este „probabil o continuare a eforturilor lui Putin de a centraliza forțele neregulate care luptă în Ucraina sub comanda Ministerului rus al Apărării (MoD).”

În paralel cu schimbările instituționale, autoritățile ruse continuă politica de control asupra spațiului online. Platforma WhatsApp se confruntă cu noi restricții, potrivit unui purtător de cuvânt al companiei: măsura ar urmări „să împingă utilizatorii către o aplicație de supraveghere deținută de stat.”

Reprezentantul WhatsApp a declarat:

„Încercarea de a izola peste 100 de milioane de oameni de comunicații private și sigure este un pas înapoi.” Compania a adăugat că „continuă să facă tot ce poate pentru a menține oamenii conectați.”

Totodată, Roskomnadzor, autoritatea rusă de reglementare în comunicații, a anunțat noi limitări pentru Telegram, invocând presupuse încălcări ale legislației naționale.

Decizia a generat reacții în mediul online, inclusiv din partea bloggerilor militari ruși, care consideră aplicația un instrument relevant pentru comunicarea în zonele de conflict.

Kremlinul promovează aplicația MAX ca alternativă la serviciile occidentale. Observatori independenți au descris însă platforma ca pe un instrument de comunicare integrat în ecosistemul digital controlat de stat.

În ultimii ani, Rusia a blocat accesul la Facebook și Instagram, iar alte servicii au fost supuse unor restricții similare.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a afirmat, potrivit agenției Tass, că Meta Platforms ar trebui să respecte legislația rusă pentru ca eventualele interdicții să fie revizuite.

Schimbările din structurile de securitate din Rusia și noile măsuri digitale sunt monitorizate de analiști și instituții internaționale.

Evaluările se concentrează asupra impactului reorganizării asupra echilibrului instituțional și asupra controlului informațional exercitat de autoritățile ruse