Câți soldați a pierdut Vladimir Putin de la invazia la scară largă a Ucrainei de către Rusia, potrivit unui oficial NATO

Rusia a pierdut aproximativ 1,3 milioane de soldați, uciși sau răniți, de la invazia la scară largă a Ucrainei, a declarat un înalt oficial NATO, potrivit Deutsche Welle.

La 24 februarie 2022, Rusia a invadat Ucraina, conflictul rezultat fiind cel mai mare și mai sângeros din Europa de după al Doilea Război Mondial. Ambele națiuni au avut, până în prezent, pierderi de vieți omenești și pagube materiale importante, iar războiul continuă. Vladimir Putin are, însă, motive serioase de îngrijorare, în special după ultimul bilanț prezentat de un oficial NATO.

Potrivit acestuia, aproximativ 400.000 de soldați ruși au fost uciși sau răniți numai în anul 2025.

„Suntem surprinși de numărul de decese. Rușii suferă pierderi disproporționat de mari, suferă pierderi extrem de mari”, a spus el.

El a adăugat că numărul neobișnuit de mare de decese provine din cauza îngrijirii medicale inadecvate pe câmpul de luptă din cadrul forțelor armate ruse.

O analiză separată realizată de Centrul pentru Studii Strategice și Internaționale (CSIS) a concluzionat, de asemenea, că Rusia a suferit pierderi extraordinar de mari, realizând în același timp doar avansuri teritoriale limitate.

CSIS estimează că forțele rusești au avut aproape 1,3 milioane de victime din februarie 2022, practic cele mai mari pierderi suferite de orice putere majoră într-un singur conflict de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace.

Numai în 2025, se crede că Rusia a pierdut aproximativ 415.000 de soldați uciși sau răniți, adică o medie de aproximativ 35.000 de victime pe lună. Din pierderile totale de la începutul invaziei, se estimează că până la 315.000 de militari ruși au fost uciși.

„Numărul victimelor și al deceselor rusești este, de asemenea, remarcabil dintr-o perspectivă istorică rusă și sovietică. Numărul deceselor rusești pe câmpurile de luptă din Ucraina este de peste 17 ori mai mare decât numărul deceselor sovietice din Afganistan în anii 1980, de 11 ori mai mare decât în timpul primului și celui de-al doilea război cecen din Rusia, din anii 1990 și, respectiv, 2000, și de peste cinci ori mai mare decât numărul tuturor războaielor rusești și sovietice la un loc de la cel de-al Doilea Război Mondial încoace”, a remarcat CSIS.

Anterior, secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat că Rusia a suferit pierderi devastatoare pe câmpurile de luptă în decembrie 2025, decesele zilnice ajungând până la 1.000 de soldați.