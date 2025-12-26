Autoritățile militare ucrainene raportează modificări semnificative în situația forțelor rusești din orașul strategic Kupiansk, situat în regiunea Harkov, în nord‑estul Ucrainei, în contextul unei operațiuni continue de contraofensivă și de securizare a teritoriului de către forțele ucrainene.

Oficialii ucraineni afirmă că unități izolate ale armatei ruse, aflate fără aprovizionare adecvată, au început să se predea sau sunt în curs de predare, iar resursele rămase sunt insuficiente pentru a susține pozițiile pe termen lung.

Viktor Trehubov, șeful departamentului de comunicații al Grupării Forțelor Unite ale Ucrainei, a transmis în timpul unei intervenții publice că în oraș au rămas doar „câteva zeci” de soldați ruși, majoritatea forțelor fiind izolate și fără aprovizionare constantă.

Potrivit lui, unele dintre aceste unități s‑au predat și există „cazuri când mercenari străini care luptă pentru ruși s‑au predat”.

Trehubov a menționat totodată că aprovizionarea trupelor ruse prin pod aerian rămâne singura metodă de livrare de resurse, dar aceasta „nu le permite să reziste mult timp”.

El a mai declarat că Rusia nu deține capacități militare suplimentare care să poată schimba situația actuală în favoarea forțelor care încearcă să mențină controlul asupra orașului. G4Media.ro+1

Potrivit rapoartelor din presa internațională, trupele rusești rămași în Kupiansk se confruntă cu dificultăți serioase privind aprovizionarea și își pierd capacitatea de a rezista pe front fără sprijin extern.

Autoritățile ucrainene au precizat că trupele ruse au fost tăiate de la sursele logistice tradiționale, ceea ce a redus semnificativ capacitatea acestora de a lupta eficient.

Aceste dificultăți logistice au rezultat din operațiuni militare ucrainene care au vizat rutele de aprovizionare ruse, obligându‑le pe unele unități rusești să se bazeze pe livrări limitate efectuare prin mijloace aeriene, potrivit rapoartelor de știri externe.

Oficialii ucraineni au raportat și schimbări în modul în care anumite publicații și bloggeri militari ruși au început să abordeze situația din Kupiansk.

Potrivit acestora, unele surse afiliate Kremlinului au recunoscut public, în mod indirect, că orașul nu mai este sub controlul Moscovei și că pozițiile defensive ale forțelor ruse s‑au deteriorat sub presiunea contraofensivei ucrainene.

Analiza situației efectuate de analiști externi sugerează că recunoașterea pierderii controlului asupra unor sectoare de linie a frontului, inclusiv Kupiansk, a fost făcută treptat în mediile pro‑ruse, marcând o schimbare de retorică în contextul eforturilor diplomatice și militare care continuă în regiune.

Forțele ucrainene au continuat operațiunile de reducere a prezenței ruse în Kupiansk și zonele înconjurătoare, concentrându‑se pe izolarea unităților rusești din punct de vedere logistic și militar.

Unele rapoarte externe menționează că forțele ucrainene controlează o parte semnificativă a orașului și că luptele majore se concentrează în sectoare restrânse sau în afara limitelor urbane.

În plus, sursele oficiale ucrainene continuă să raporteze că operațiunea de eliberare și de curățare a Kupianskului continuă, iar forțele rămase trebuie înlăturate pentru ca controlul teritorial să fie complet consolidat.

Situația militară din Kupiansk reflectă o evoluție complexă pe frontul din estul Ucrainei, cu unități izolate și slab aprovizionate raportate de oficialii ucraineni ca fiind pe cale să se predea sau deja predate, în timp ce forțele ucrainene continuă să își consolideze pozițiile.

Rapoartele externe indică o recunoaștere tot mai largă a situației dificile a forțelor ruse în regiune și a schimbării percepției asupra controlului teritorial asupra orașului.

Federația Rusă are mari probleme pe unul dintre fronturile deschise în Ucraina.

Lăsate fără aprovizionare, trupele ruse au început să se predea.

Dezastru pentru Federația Rusă! Trupele au început să se predea în Ucraina! Doar câteva zeci de soldați mai rezistă pe acest front

Soldații ruși din orașul Kupiansk sunt pe punctul de a pierde complet bătălia.

Doar câteva zeci de miliari mai rezistă. Din ce în ce mai mult, trupele izolate, lăsate fără aprovizionare, se predau.

„Se predau”

Viktor Trehubov, șeful comunicării Forțelor Comune ale Ucrainei, a anunțat dezastrul prin care trec rușii.

„Se predau. Au existat chiar cazuri când mercenari străini care luptă pentru ruși s-au predat”, a spus el, conform foxnews.com.

„Aprovizionarea doar prin pod aerian nu le permite să reziste mult timp", a mai spus el.

Viktor Trehubov a precizat că rușii nu mai au capacități suplimentare, pentru a salva situația.

„Pur și simplu nu au capacități suplimentare pentru a restabili cumva situația”, spune oficialul ucrainean.

Bugetul.roBlestemele lui Dan Diaconescu l-au ajuns pe patronul Canal 33. Postul tv ar putea fi cedat către un alt om de afaceri Bugetul.roDe ce nu-l suportă Ciprian Ciucu pe Victor Ciutacu: Omul a spus că i-a promis o piață de sector. Cei doi au ajuns la judecată Și propaganda rusă confirmă De asemenea, bloggerii militari ruși și corespondenții de război recunosc acum că orașul Kupiansk nu mai este sub controlul Moscovei.

„A apărut un val întreg de mesaje care spuneau că Kupiansk a dispărut. Chiar și propagandiștii ruși recunosc că orașul nu mai este sub controlul lor”, a mai spus Trehubov.

Operațiunea prin care rușii au încercat să-și asigure pozițiile a eșuat.

„Ei înșiși recunosc că apărarea orașului de către unitățile care au intrat și au încercat să-și asigure poziții în districtele nordice a eșuat”, a spus Trehubov.

Luptele continuă în afara orașului, peste râul Oskil. Forțele ucrainene mențin controlul asupra Kupiansk.

Statul Major ucrainean a raportat faptul că cinci atacuri rusești au fost respinse în Ajunul Crăciunului, la 24 decembrie, în apropierea localităților Petropavlivka, Pishchane, Zahryzove și Kupiansk.

Recenta contraofensivă ucraineană a perturbat total planurile rusești. „A fost o surpriză pentru inamic. Pur și simplu nu au resursele necesare pentru a recâștiga controlul”, a declarat Trehubov.

Kupiansk rămâne un nod feroviar și rutier crucial din regiunea Harkov. Populația pre-război: aproximativ 27.000 de locuitori. Orașul a fost ocupat scurt la începutul invaziei din 2022, apoi eliberat de forțele ucrainene.