Ministerul de Finanțe din Ucraina confirmă reducerea unei datorii colosale

Ucraina a anunțat miercuri finalizarea procesului de decontare a acordului de restructurare pentru 2,6 miliarde de dolari din datoria publică legată de evoluția produsului intern brut (GDP warrants).

Această măsură survine după ce peste 99% dintre deținătorii acestor instrumente financiare au votat în favoarea tranzacției, potrivit relatărilor transmise de agenția Reuters și confirmate de comunicate oficiale ale Ministerului de Finanțe de la Kiev.

Potrivit datelor oficiale, tranzacția de restructurare a avut ca scop înlocuirea obligațiunilor legate de creșterea economică cu titluri de stat convenționale, ceea ce, conform estimărilor autorităților de la Kiev, ar fi putut costa statul până la 20 de miliarde de dolari până în anul 2041 în scenariul unei creșteri economice puternice după război.

Ministerul de Finanțe de la Kiev a declarat într-un comunicat publicat pe pagina oficială că această operaţiune „elimină o datorie contingentă semnificativă din finanţele publice ale Ucrainei”, și că măsura „restabileşte predictibilitatea fiscală, întăreşte sustenabilitatea datoriei şi protejează resursele bugetare”.

Conform datelor oficiale, restructurarea a inclus conversia celor 2,6 miliarde de dolari în noi obligațiuni emise de statul ucrainean, care vor avea maturități și condiții diferite față de instrumentele inițiale.

Deținătorii au acceptat schimbul în proporție covârșitoare, depășind pragul de 75% necesar pentru ca tranzacția să fie validă.

Această operațiune marchează un pas important în eforturile Ucrainei de a ieși din starea de default provocată de invazia pe scară largă lansată de Rusia în 2022.

Guvernul de la Kiev a trecut printr-un proces complex de negociere cu creditorii pentru a reuși această restructurare, astfel încât instrumentele financiare legate de PIB să nu pună o presiune excesivă asupra finanțelor publice în perioada de reconstrucție.

Potrivit datelor furnizate de autoritățile ucrainene, aproape întreaga valoare a titlurilor legate de PIB a fost convertită în noi obligațiuni, iar o parte din acestea vor avea maturități extinse, contribuind la un profil al datoriei publice mai previzibil și mai sustenabil.

După anunțul oficial privind finalizarea restructurării, valoarea warrant-urilor legate de PIB s-a apreciat ușor pe piețele financiare internaționale.

Potrivit surselor financiare, acestea au fost tranzacționate miercuri în creștere cu 0,56 cenți, ajungând la 103,63 cenți pe dolar, pe fondul sentimentului pozitiv generat de încheierea procesului de restructurare.

La începutul săptămânii, agenția de rating Fitch a revizuit calificativul de credit al Ucrainei pentru datoria în valută pe termen lung la nivelul „CCC”, de la „Restricted Default”, reflectând îmbunătățirea relațiilor cu majoritatea creditorilor externi comerciali după finalizarea restructurării.

Această modificare a fost comentată de analiști ca un semnal că relațiile dintre Ucraina și investitorii instituționali se stabilizează, oferind o perspectivă mai clară asupra capacității de finanțare a statului pe termen mediu și lung.

Pe plan intern, oficialii ucraineni susțin că operațiunea va contribui la o gestionare mai eficientă a datoriei publice și va oferi autorităților spațiu bugetar suplimentar pentru finanțarea nevoilor prioritare ale statului.