Rusia respinge parțial planul de pace propus de Zelenski.

Azi, 25 decembrie 2025, în plină atmosferă de sărbătoare, peisajul diplomatic internațional este dominat de reacția calculată a Kremlinului față de planul de pace în 20 de puncte prezentat recent de președintele Volodimir Zelenski.

Deși documentul ucrainean este privit de conducerea rusă ca un punct de plecare pentru negocieri viitoare, Moscova intenționează să solicite modificări structurale profunde, manifestând un „sânge rece” analitic în fața propunerilor venite de la Kiev și Washington.

Această atitudine pragmatică a Moscovei este alimentată, în mare parte, de dorința de a nu perturba relația cu președintele american Donald Trump, sursele apropiate Kremlinului indicând faptul că respingerea directă a planului nu este o opțiune strategică în acest moment.

Principalele obiecții ale Rusiei vizează arhitectura de securitate și capacitatea militară a Ucrainei post-conflict.

Kremlinul consideră că limita propusă de 800.000 de militari pentru armata ucraineană în timp de pace este mult prea permisivă și solicită restricții mult mai severe.

În plus, Rusia condiționează orice progres de obținerea unor garanții clare împotriva extinderii NATO spre est și impunerea unui statut de neutralitate absolută pentru Ucraina, chiar și în eventualitatea aderării acesteia la Uniunea Europeană. Până în prezent, proiectul ucrainean se limitează la a menționa doar statutul denuclearizat al Kievului, aspect considerat insuficient de către negociatorii ruși.

Pe lângă aspectele militare și de securitate, Moscova ridică pretenții legate de identitatea culturală și stabilitatea economică.

Kremlinul solicită clarificări și garanții legislative privind statutul limbii ruse în Ucraina, considerând acest punct esențial pentru un acord de durată. În plan extern, Rusia cere o foaie de parcurs transparentă pentru ridicarea sancțiunilor internaționale și, mai ales, claritate în privința activelor rusești înghețate în Occident.

Aceste cerințe subliniază dorința Rusiei de a utiliza procesul de pace nu doar pentru a încheia ostilitățile, ci și pentru a-și securiza interesele economice și influența culturală în regiune, susține Bloomberg, citat de Digi24.

Planul prezentat de Volodimir Zelenski pe 24 decembrie propune un mecanism complex de încetare a focului, bazat pe un acord de neagresiune și garanții de securitate oferite de SUA, NATO și Europa, modelate după celebrul articol 5 al Tratatului Atlanticului de Nord.

În timp ce retragerea Rusiei din regiuni precum Harkov sau Sumi este stipulată în proiect, soarta teritoriilor din Donețk, Luhansk, Zaporojie și Herson rămâne sub semnul principiului „fiecare rămâne pe poziții”. Disputa majoră se concentrează acum pe regiunea Donețk, de unde Moscova cere retragerea totală a forțelor ucrainene, în timp ce Washingtonul avansează soluția unui compromis prin crearea unei zone economice libere.

Orice decizie finală asupra acestui document ar urma să fie supusă unui referendum național în Ucraina, oferind o ultimă barieră de legitimitate populară în fața unui acord ce se anunță a fi extrem de anevoios.