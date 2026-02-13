Ucraina va primi un ajutor militar de 35 de miliarde de dolari în acest an

Ucraina va primi, în acest an, un ajutor militar în valoare de 35 de miliarde de dolari, din partea aliaților. Decizia de sprijin a țării invadate de Rusia a fost luată în urma întrunirii găzduite de Bruxelles. Anunțul a fost făcut de ministrul britanic al apărării, John Healey, conform AFP.

Ajutorul include noi angajamente bilaterale, dar şi promisiuni anterioare ce au fost asumate de aliaţii Ucrainei, în special cele 11,5 miliarde de euro deja anunţate de Germania, a explicat un diplomat NATO.

„Vom creşte ajutorul militar acordat Ucrainei. Vom accentua presiunea asupra Rusiei”, a declarat Healey, după o reuniune a Grupului de Contact pentru Ucraina, la Bruxelles.

În 2025, grupul de susținere a ucrainenilor a strâns ajutor militar în valoare de aproximativ 45 de miliarde de dolari. „În acest an, trebuie să facem mai bine, trebuie sa facem mai mult”, a spus ministrul britanic la începutul reuniunii.

Ministrul german Boris Pistorius a anunţat, de asemenea, că ţara sa este pregătită să livreze cinci noi interceptoare PAC-3 pentru apărarea aeriană a Ucrainei, dar cu condiţia livrării de către ceilalţi aliaţi a încă 30. Oficialul a spus că este optimist în ceea ce privește șansele d-a ajunge de ajungere la o înțelegere.

„Ştim cu toţii că este vorba despre a salva vieţi”, a declarat Pistorius în faţa presei, avându-l alături de omologul său ucrainean, Mihailo Fedorov.

Atacurile masive ale Rusiei asupra reţelei energetice a Ucrainei au provocat întreruperi de încălzire şi curent electric în zone vaste ale ţării în plină iarnă.

„Acesta este, pur şi simplu, terorism împotriva populaţiei civile ucrainene”, i-a acuzat Pistorius pe ruși. „Ei nu ne pot învinge pe câmpul de luptă şi, de aceea, poartă acum război împotriva infrastructurii noastre critice”, a adăugat ministrul ucrainean, Fedorov.

Germania şi Marea Britanie sunt cei doi copreşedinţi ai Grupului de Contact, condus anterior de Statele Unite ale Americii.