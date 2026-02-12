Sondaj INSCOP: Armata, instituția în care votanții AUR au cea mai mică încredere dintre toți românii. Care ar fi explicațiile

După Biserică, Armata României este instituția în care românii au cea mai mare încredere. Însă, potrivit unui sondaj INSCOP Research, la comanda informat.ro, votanții AUR au altă percepție cu privire la organizația militară. Care sunt principalele motive.

Cercetarea relevă diferențe clare între votanții principalelor partide. Astfel, 79% dintre simpatizanții PSD declară că au încredere mare în Armata Română, iar în rândul votanților PNL procentul este de 77%. În cazul USR, nivelul scade la 63%. Cea mai mică pondere se regăsește însă la electoratul AUR. Doar 57% dintre respondenți afirmă că au încredere în Armată.

Deși majoritatea votanților AUR privesc pozitiv instituția, distanța față de partidele tradiționale este semnificativă. Roxana Bratu, reprezentant INSCOP Research, subliniază că această diferență este surprinzătoare la prima vedere, având în vedere profilul suveranist și patriotic asumat de formațiunea condusă de George Simion.

Explicația ar ține însă de tipul de naționalism promovat. Discursul AUR pune accent pe identitate, tradiție și emoție colectivă, mai degrabă decât pe consolidarea instituțiilor statului. În retorica partidului, statul român este frecvent descris drept slăbit sau influențat de interese externe. În acest context, chiar și Armata ajunge să fie privită cu anumite rezerve.

Apartenența României la NATO joacă, de asemenea, un rol în această percepție. Integrarea în structurile militare occidentale este văzută de unii susținători ai AUR ca o posibilă limitare a suveranității.

Astfel, Armata nu este respinsă direct, dar este privită cu rezerve din cauza poziționării sale în arhitectura euro-atlantică.

Războiul din Ucraina a amplificat aceste sensibilități. Sprijinul militar și logistic acordat de România Kievului a alimentat dezbateri interne, iar pentru o parte a electoratului AUR implicarea în acest context geopolitic ridică semne de întrebare.

În această cheie, Armata nu mai este percepută exclusiv ca garant al securității naționale, ci și ca o instituție încorporată într-un cadru strategic mai larg, contestat de unii alegători.