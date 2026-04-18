Dubla blocadă în Strâmtoarea Ormuz - dublă durere? Ce însemnă în realitatea blocada?

Strălucirea acestui plan a lui Donald Trump este greu de supraestimat: blocada realizează practic același lucru ca o operațiune militară de ocupare a Insulei Kharg — prin care trece aproape tot petrolul iranian — fără riscurile implicate de desfășurarea forțelor terestre americane, închizând efectiv exporturile de petrol ale Iranului și tăind veniturile sale energetice. Aceasta va pune Iranul într-o ”sugrumare economică”.

Carantina americană a porturilor iraniene ar putea genera pierderi economice de aproximativ 435 de milioane de dolari zilnic pentru Iran, conform unei analize realizate de Miad Maleki, fost responsabil în cadrul Oficiului pentru Controlul Activelor Străine al Departamentului Trezoreriei SUA. Prin această blocadă, președintele deține un instrument de presiune pentru a forța Iranul să redeschidă Strâmtoarea Hormuz.

În plus, întrucât măsura perturbă exporturile energetice iraniene către China — stat care depinde de această strâmtoare pentru 45-50% din importurile sale de țiței și aproximativ 30% din cele de gaz natural lichefiat — Trump ar putea folosi situația ca pârghie pentru a atrage Beijingul alături de această campanie de presiune maximă.

Republica Islamică, percepând taxe de trecere de milioane de dolari în Strâmtoarea Ormuz și continuând totodată să-și exporte propriul petrol, ridicase prețurile globale ale petrolului, bramburiseră piețele financiare, crescuse amenințarea unei recesiuni mondiale, mărise prețurile benzinei în SUA și stârnise îngrijorări privind prețurile alimentare, întrucât sunt blocate și transporturile de îngrășăminte din Golful Persic.

Ca răspuns, și în condițiile în care negocierile de pace de la Islamabad nu au reușit să producă un acord de încheiere a războiului, Trump a ordonat duminică 12 aprilie Marinei SUA să suprapună o a doua blocadă peste cea a Iranului începând cu 13 aprilie ora 10. Ideea este de a se asigura că niciun petrolier iranian nu trece prin strâmtoare — și că nicio țară neutră sau armator comercial nu plătește taxa iraniană de trecere.

Într-un editorial pentru Bloomberg, Javier Blas scrie că blocada lui Trump vizează în principal exercitarea de presiuni asupra Chinei — principalul cumpărător de petrol iranian — pentru ca aceasta să preseze Teheranul să facă concesii la masa negocierilor. Trump a sugerat că discuțiile s-ar putea relua în zilele următoare. Cât va dura blocada? Se spune în anumite cercuri din Israel ca nu va dura mult, este doar o chestiune de timp, fără un fel de aranjament, înainte de un răspuns iranian la condițiile de pace.

Strâmtoarea Hormuz este un coridor de 34 de kilometri lățime la cel mai îngust punct, flancat de coasta iraniană și de Oman. Prin ea tranzitează în mod normal 20% din petrolul mondial și 20% din gazul natural lichefiat. Acum, în același spațiu coexistă: Blocada iraniană — mine submarine, drone, rachete de coastă, nave de patrulare ale Gărzilor Revoluționare, sisteme de bruiaj GPS și taxe de trecere de peste un milion de dolari per navă.

Potrivit unui raport, Iranul a pierdut urma unor mine pe care le-a plantat și nu mai poate deschide complet strâmtoarea nici dacă ar vrea; Blocada americană — peste o duzină de nave de război poziționate în Golful Oman și Marea Arabiei, 10.000 de militari, drone și avioane de luptă și de supraveghere.

CENTCOM a confirmat că șase nave comerciale au fost deja întoarse din drum în primele ore. Navele de război americane nu operează în interiorul strâmtorii propriu-zise — prea riscant, dat fiind câmpul de mine iranian — ci în Golful Oman, așteptând ca navele să iasă din strâmtoare înainte de a le intercepta.

Blocada americană a porturilor iraniene, suprapusă peste blocarea iraniană a Strâmtorii Hormuz, creează o criză economică multiplă: vorbim de petrol și LNG (gaz lichefiat), benzina a ajuns la 4,13 dolari/galon, iar alimentele, îngrășămintele și heliul devin tot mai scumpe simultan. Criza agricolă — îngrășămintele. O treime din aprovizionarea globală cu îngrășăminte tranzitează anual prin Hormuz. Circa 20-25% dintre fermierii americani nu și-au asigurat îngrășămintele în avans și intră în sezonul de plantare fără aprovizionare garantată.

Chiar dacă strâmtoarea se redeschide imediat, îngrășămintele ar ajunge în SUA abia după o lună. Fermierii din Texas plantează deja în condiții de stres, fără a putea aștepta. Consecința: recolte mai mici, prețuri mai mari la carne, lactate și produse procesate din porumb.

Criza heliului — mai puțin vizibilă, la fel de gravă. Prețurile la heliu s-au dublat de la începutul războiului. Qatar, al doilea producător mondial cu 35% din producția globală, are facilități avariate care ar putea dura ani să revină online. Heliul este esențial pentru semiconductori, aparate RMN și lansări de rachete.

Lumea funcționează deocamdată pe stocurile existente — penuria reală nu a lovit încă, dar vine. Implicațiile politice: Combinația prețuri mari la benzină + alimente scumpe + penurii agricole reprezintă o amenințare electorală directă pentru republicani înaintea alegerilor de la jumătatea mandatului din noiembrie 2026. Recuperarea va fi lentă chiar și în scenariul optimist al redeschiderii imediate a strâmtorii, perturbările din lanțul de aprovizionare la îngrășăminte, heliu și alte mărfuri ar putea dura luni sau chiar ani pentru a se normaliza complet.

Amiralul retras James Stavridis, fost comandant suprem NATO (adică SACEUR), a pus degetul pe rană cu o formulă memorabilă: „Aceasta este o sarcină mare și un pariu mare." El a estimat că aplicarea blocadei necesită două grupuri de atac de portavioane (este numai unul USS Abraham Lincon), o duzină de distrugătoare în Golful Oman și cel puțin șase nave suplimentare în interior — cu sprijinul EAU și Arabiei Saudite.

Fără aliați majori, misiunea devine dificil de executat singur și probabil nesustenabilă pe termen mediu și lung. Riscul militar concret: Iranul nu va sta pasiv. Garzile Revoluționare au avertizat că orice navă militară care se apropie de strâmtoare va fi considerată o încălcare a armistițiului. Armata iraniană dispune de bărci rapide, rachete de coastă, drone sinucigașe și — potențial — Houthi din Yemen care ar putea bloca și strâmtoarea Bab al-Mandeb din Marea Roșie.

Comandamentul Central al armatei americane a declarat că blocada se va aplica doar navelor care merg spre sau dinspre Iran, inclusiv în toate porturile iraniene din Golful Arab și Golful Oman. ”A intrat în vigoare luni 13 aprilie la ora 10 dimineața la Washington”, a spus CENTCOM.

Trump a spus totodată că forțele americane vor intercepta navele care au plătit taxe Iranului, chiar dacă acele nave se află acum în apele internaționale. „Nimeni care plătește o taxă ilegală nu va avea trecere sigură pe mările deschise", a scris Trump pe Truth Social. Obiectivul final, a spus Trump, ar fi să preseze Iranul să pună capăt închiderii efective a strâmtorii — un punct de strangulare pentru aproximativ 20% din petrolul mondial — față de toate țările cu excepția celor care obțin trecere sigură de la Teheran.

Dacă strategia lui Trump reușește, el ar elimina cel mai mare punct de pârghie al Iranului în negocierile cu Statele Unite și ar redeschide strâmtoarea pentru comerțul global, reducând potențial prețurile petrolului. Dar o blocadă, spun experții, este un act de război care necesită un angajament nelimitat al unui număr semnificativ de nave de război. „Trump vrea o soluție rapidă. Realitatea este că această misiune este dificil de executat singur și probabil nesustenabilă pe termen mediu și lung", a spus Dana Stroul, fost oficial senior al Pentagonului în administrația Biden, acum la The Washington Institute for Near East Policy.

Armata americană nu a oferit încă detalii de bază despre blocadă, inclusiv câte nave de război americane o vor aplica, dacă vor fi folosite aeronave de luptă și dacă aliații din Golf vor asista la efort. Comandamentul Central a refuzat să răspundă la solicitările de comentarii. Cu suficiente nave de război, Marina SUA ar putea stabili o blocadă care să intimideze multe petroliere comerciale să nu încerce să treacă cu petrol iranian.

Deocamdată știm că sunt 15 active navale angajate în blocadă printre care avem: USS Tripoli – navă de asalt amfibiu care operează în Marea Arabiei, în apropierea Strâmtorii Hormuz; Avioane F-35B – peste 20 de unități la capacitate maximă, îmbarcate pe USS Tripoli; MV-22 Osprey – aeronave cu decolare verticală, parte din dotarea navei; Elicoptere – incluse în flota transportată a USS Tripoli. Paradoxul maritim este ca avem două blocade simultane și opuse: Iran blochează navele străine din 28 februarie, iar SUA blochează navele spre/dinspre porturile iraniene. Traficul comercial s-a prăbușit de la 150 de nave/zi la doar 150 pe întreaga lună martie.

O serie de întrebări apar în discuția despre blocadă. Dar ar fi pregătite Statele Unite să abordeze și să confiște — sau chiar să avarieze sau să scufunde — navele care încearcă să spargă blocada? Ce se întâmplă dacă transportă petrol pentru China, o mare putere, sau parteneri americani precum India sau Coreea de Sud? Și ce ar face Iranul? Amiralul în retragere Gary Roughead, fost șef al operațiunilor navale americane, a avertizat că Iranul ar putea trage asupra navelor din Golf sau ataca infrastructura statelor din Golf care găzduiesc forțe americane.

„Cred sincer că dacă vom începe să facem asta, Iranul va avea un fel de reacție", a spus Roughead. Amenințările Iranului la adresa navigației au dus la creșterea prețurilor globale ale petrolului cu aproximativ 50% de când SUA și Israelul au lansat războiul pe 28 februarie. Trump a spus duminică 12 aprilie că prețul petrolului și benzinei ar putea rămâne ridicat în Statele Unite până la alegerile de la jumătatea mandatului din noiembrie, care ar putea vedea pe republicanii lui Trump cum pierd controlul Congresului american dacă există o reacție publică negativă. Războiul este deja nepopular.

Strâmtoarea Hormuz este cel mai important punct de tranzit energetic din lume O blocare efectivă înseamnă că țări precum Japonia, Coreea de Sud, India și China, care depind masiv de petrolul din Golf, sunt tăiate de la sursa principală de aprovizionare. Consecința imediată este explozia prețurilor la petrol — sursele din articolele citite menționau deja prețuri apropiindu-se de 150 de dolari pe baril. Nu este clar cum ar fi gestionată o blocadă americană.

China cumpără aproximativ 80% din exporturile de petrol ale Iranului — până la 1,5 milioane de barili pe zi. Prin urmare, o amenințare la adresa navelor care transportă petrol iranian prin singura rută de ieșire din Golf reprezintă o amenințare strategică împotriva Chinei. De fapt Donald Trump a rezolvat acesta situație. A aprobat trecerea navelor cu destinația Beijing.

China este cel mai mare cumpărător de petrol iranian și are cele mai mari pierderi economice directe din această blocadă. De aceea, SUA folosesc blocada și ca instrument de presiune asupra Beijingului, forțându-l să aleagă între interesele sale economice și solidaritatea cu Iranul. Rusia și China au folosit dreptul de veto deja rezoluția ONU privind libertatea de navigație, ceea ce adâncește fractura dintre Occident și cele două mari puteri.

Iranul și numeroase state o consideră un act de piraterie și o gravă încălcare a dreptului internațional maritim. Iranul a amenințat că dacă porturile sale sunt amenințate, niciun port din Golful Persic și Marea Arabiei nu va fi în siguranță — o amenințare care vizează inclusiv porturile aliaților americani din regiune, precum Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite.

Circa 20.000 de marinari sunt blocați pe nave în zonă. Transporturile de ajutor umanitar spre Gaza și zone din Africa au fost întârziate. Lanțurile de aprovizionare globale sunt perturbate, cu efecte directe asupra prețurilor la alimente și combustibil în țările sărace.

Riscul de escaladare este imens. Orice incident — o navă care ignoră avertismentele, o eroare de calcul — poate declanșa un schimb de focuri cu consecințe imprevizibile. Iranul a amenințat că va bloca și Marea Roșie, ceea ce ar tăia și ruta prin Canalul Suez, paralizând practic comerțul maritim global. Pe scurt, blocada nu este doar un instrument militar — este o armă economică globală cu potențialul de a destabiliza întreaga economie mondială.

Cerneala eșecului de la Islamabad nici nu se uscase bine când Kremlinul a dat un semnal diplomatic calculat cu precizie. Președintele rus Vladimir Putin a vorbit duminică telefonic cu omologul său iranian Masoud Pezeshkian, oferind sprijinul Rusiei pentru eforturile de rezolvare a crizei din Orientul Mijlociu, după prăbușirea negocierilor dintre Iran și Statele Unite. Coordonarea în timp nu este un detaliu. Este mesajul.

În timp ce JD Vance zbura înapoi spre Washington cu avionul, întreaga echipă de negociere americană s-a retras din Islamabad, fără niciun oficial rămas în capitala pakistaneză pentru a continua eforturile prin canale secundare. Vidul a fost enorm. Kremlinul l-a umplut în ore. Mesajul oficial al Kremlinului a fost formulat cu îngrijire diplomatică. Putin a subliniat disponibilitatea sa de a facilita în continuare căutarea unei soluții politice și diplomatice la conflict și de a media eforturile pentru obținerea unei păci juste și durabile în Orientul Mijlociu.

Presa occidentală a disecat imediat gestul lui Putin, ajungând la un consens analitic nuanțat: Rusia are un interes simultan în conflict și în rezolvarea lui, ceea ce face oferta de mediere structural ambiguă. Bugetul Rusiei pe 2026 este calculat pe baza unui preț al petrolului de 59 dolari pe baril. Înainte ca SUA și Israel să lanseze atacurile pe 28 februarie, prețul era mult sub acest nivel. Criza din Ormuz a rezolvat problema fiscal-energetică a Kremlinului fără ca Moscova să tragă un singur foc. O pace rapidă care redeschide strâmtoarea ar putea retrimite prețurile în jos.

Dar există și reversul medaliei. Atacurile continue asupra Iranului pun în pericol miliardele de dolari pe care Rusia le-a investit în țară, în special în proiecte de gaz. Un Iran bătut și slăbit ar putea deveni însă mai dependent de Moscova, oferindu-i acesteia un levier suplimentar. Institutul Carnegie formulează dilema poate cel mai clar: este greu de imaginat că Rusia ar risca o confruntare cu Statele Unite și Israelul pentru a salva regimul iranian. Moscova valorizează relația cu Israelul și nu dorește să-și ruineze relația cu Trump — mai ales că încă speră la o înțelegere privind Ucraina. Ca rezultat, s-a limitat la expresii de indignare față de atacuri și la cereri de convocare a Consiliului de Securitate al ONU.

Gestul lui Putin trebuie citit și ca un răspuns la o umilință diplomatică recentă. Islamabadul a furat startul Kremlinului: Pakistan a anulat practic pretenția Rusiei de a fi mediatorul-cheie al regiunii. Islamabadul a jucat rolul de „nouă Genevă", lăsând Moscova pe margine. Trump a respins deschis oferta de mediere a lui Putin, sfătuindu-l „să se ocupe mai bine de Ucraina."

Apelul rapid de după Islamabad este, în parte, un efort de recuperare a relevanței. Dacă Putin s-ar putea poziționa ca mediator, ar putea contracara întrebările legate de statutul Rusiei de mare putere, afectate de blocajul din Ucraina, și și-ar reface imaginea internațională. Putin a ținut apeluri telefonice în săptămâna care a trecut cu președinții Iranului, ai SUA și ai Emiratelor Arabe Unite. Săptămâna trecută, a vorbit cu emirul Qatarului, cu prințul moștenitor al Arabiei Saudite și cu regele Bahrainului. Un mediator care vorbește cu toată lumea și nu angajează nimic concret nu este un mediator — este un actor care colecționează informații și își diversifică influența.

Vizita ministrului rus de externe Serghei Lavrov la Beijing pe 14-15 aprilie vine într-un moment de maximă tensiune geopolitică globală și trimite un mesaj strategic clar: în fața presiunilor occidentale, Moscova și Beijingul se apropie și mai mult. Lavrov a sosit la Beijing tocmai în momentul în care Statele Unite blochează Strâmtoarea Hormuz, prin care China importă aproximativ o treime din aprovizionarea sa cu petrol.

Alegerea momentului nu este întâmplătoare — ambele țări sunt direct afectate de criza din Orientul Mijlociu și ambele au condamnat războiul SUA-Israel împotriva Iranului. Miniștrii de externe chinez și rus au comparat notele privind pregătirile pentru întâlnirea dintre cei doi șefi de stat în cursul anului și au schimbat opinii aprofundate despre probleme internaționale și regionale de interes comun, inclusiv conflictul SUA-Iran, situația din Asia-Pacific și criza din Ucraina.

Un rezultat principal al întâlnirii a fost coordonarea unui summit viitor între președinții Vladimir Putin și Xi Jinping, programat să aibă loc mai târziu în acest an. Situația internațională actuală se confruntă cu provocări severe și unele țări încearcă să formeze „cercuri mici" pentru a izola Rusia și China, a spus Lavrov. El a susținut că conflictul din Ucraina fusese „fabricat" de națiunile occidentale și era acum folosit pentru a justifica crearea unui nou „bloc agresiv" în Eurasia îndreptat împotriva Rusiei.

Beijingul a primit o serie de lideri mondiali afectați de război și de consecințele sale economice săptămâna aceasta, inclusiv premierul spaniol Pedro Sánchez și președintele Emiratelor Arabe Unite Mohamed bin Zayed Al Nahyan. Xi Jinping s-a întâlnit cu aceștia marți dimineață, iar președintele vietnamez To Lam este așteptat în China pentru o vizită de patru zile. Imaginea este aceea a unui Beijing care se poziționează ca mediator global indispensabil — în contrast deliberat cu Washingtonul.

China și Rusia și-au consolidat legăturile politice și economice din momentul în care președintele Vladimir Putin a ordonat invazia la scară largă a Ucrainei în 2022. Cele două țări și-au declarat un parteneriat „fără limite" pe măsură ce se aliniază împotriva Occidentului. Oficialii occidentali au acuzat în mod repetat China că ajută mașina de război rusă — acuzații pe care Beijingul le neagă.

Vizita lui Lavrov la Beijing nu este o simplă formalitate diplomatică. Ea confirmă că, pe fondul unui război din Orientul Mijlociu care slăbește SUA, al unei Europe preocupate de propria reînarmare și al tensiunilor comerciale sino-americane, axa Moscova-Beijing se consolidează metodic — coordonând poziții pe toate marile dosare ale momentului, de la Ucraina la Strâmtoarea Hormuz, de la Taiwan la structura ordinii internaționale post-americane pe care ambele capitale o proiectează.

Marți, 14 aprilie 2026, președintele chinez Xi Jinping l-a primit la Beijing pe șeicul Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan, prințul moștenitor al Abu Dhabi și fiul președintelui EAU Mohamed bin Zayed. Întâlnirea a fost una dintre mai multe audiențe acordate de Xi în aceeași zi într-o demonstrație deliberată de activism diplomatic chinez.

Cu această ocazie, Xi a propus un cadru în patru puncte pentru pace și stabilitate în Orientul Mijlociu: respectarea coexistenței pașnice, a suveranității naționale, a dreptului internațional și coordonarea dintre dezvoltare și securitate. Pe scurt, planul lui Xi este mai mult un gest diplomatic menit să poziționeze China ca actor responsabil și rațional — în contrast deliberat cu haosul generat de blocada americană — decât o propunere capabilă să deblocheze concret negocierile.

Informația circulă cu confuzie. Iată ce s-a întâmplat de fapt: Trump a postat pe rețelele sociale că „deschide permanent Strâmtoarea Ormuz" pentru China. El a scris: „China este foarte fericită că deschid permanent Strâmtoarea Ormuz. O fac și pentru ei — și pentru întreaga lume. Această situație nu va mai apărea niciodată. Au fost de acord să nu trimită arme Iranului. Președintele Xi îmi va da o îmbrățișare mare când ajung acolo peste câteva săptămâni." Contextul acestei declarații: Trump a declarat într-un interviu la Fox Business că el și Xi au schimbat scrisori în legătură cu războiul din Iran. „Am auzit că China dă arme Iranului și i-am scris o scrisoare cerându-i să nu facă asta. El mi-a răspuns spunând că esențial nu face asta."

Declarația lui Trump despre „deschiderea permanentă" a venit la doar câteva ore după ce armata americană anunțase că blocada este „complet implementată". Traficul prin strâmtoare rămâne efectiv blocat, iar SUA blochează porturile iraniene. Practic, Trump face o declarație de intenție și de PR diplomatic — nu a ridicat efectiv blocada. El prezintă deschiderea strâmtorii ca pe un gest față de China, pentru a cimenta relația înainte de vizita sa la Beijing din 14-15 mai.

China a numit blocada americană „periculoasă și iresponsabilă" și a cerut „acțiuni concrete pentru dezescaladare, astfel încât traficul normal prin strâmtoare să poată relua cât mai curând". Iar în paralel, o tensiune separată: Trump a amenințat că orice țară care ajută Iranul — inclusiv China — va fi lovită cu un tarif suplimentar de 50%. „Dacă îi prindem făcând asta, primesc 50% tarif — o sumă imensă", a declarat Trump. Concluzia presei occidentale este că situația de astăzi este una de ambiguitate calculată: Trump vorbește public despre „deschidere pentru China" și despre „îmbrățișarea cu Xi", în timp ce blocada militară continuă pe teren. Este mai degrabă un mesaj diplomatic înainte de summitul din mai decât o acțiune concretă. Armistițiul expiră pe 22 aprilie, iar negocierile cu Iranul sunt suspendate — totul rămâne pe muchie de cuțit.

Unde apreciam acum câteva luni faptul ca Meloni se situa în siajul lui Trump acum lucrurile s-au schimbat brusc. Premierul Giorgia Meloni a declarat că guvernul său a suspendat un acord de cooperare în domeniul apărării cu Israelul. Italia a fost tradițional un susținător puternic al Israelului, dar a criticat atacurile continue ale țării asupra Libanului în ultimele săptămâni, inclusiv un incident în care Israelul a tras focuri de avertisment asupra soldaților italieni de menținere a păcii din Liban.

Roma s-a pronunțat totodată împotriva violenței coloniștilor israelieni în Cisiordania. Suspendarea pactului de apărare vine la o zi după ce Meloni l-a criticat pe președintele american Donald Trump pentru atacurile sale la adresa Papei Leo. A fost doar cel mai recent dintr-o serie de semnale că Meloni caută să se distanțeze de Trump și de războiul americano-israelian din Iran. Sondajele arată că o majoritate solidă a italienilor se opun războiului, iar rata de aprobare a lui Trump în rândul italienilor a scăzut de asemenea brusc în ultimele săptămâni.

O blocadă navală este o operațiune militară prin care o forță armată împiedică intrarea sau ieșirea navelor comerciale și militare dintr-un port sau dintr-o zonă costieră a unui stat inamic. Scopul este unul strategic: sufocarea economiei adverse prin tăierea accesului la comerțul maritim. În cazul Iranului, Statele Unite au implementat începând cu 13 aprilie 2026 o blocadă completă a porturilor iraniene, cu peste 10.000 de militari, 16 nave de război și zeci de aeronave implicate. Blocada se execută pe două niveluri — de pe mare și din aer.

Pe mare, distrugătoarele echipate cu radare Aegis și elicoptere SH-60 monitorizează și interceptează orice navă care se apropie de apele iraniene. Navele suspecte sunt contactate prin radio și somate să se conformeze. Când o navă este interceptată, echipajul distrugătorului transmite prin radio un mesaj cu formulare precisă: „SUA au anunțat o blocadă formală a porturilor și zonelor costiere iraniene. Aceasta este o acțiune legală. Dacă nu respectați această blocadă, vom folosi forța. Întreaga Marină a SUA este pregătită să impună conformarea."

Dacă navele nu raspund la apel, echipe specializate de marinari, pușcași marini sau forțe speciale urcă la bord prin elicoptere sau bărci rapide, securizează puntea de comandă și verifică documentele și încărcătura. Din aer, avioane de recunoaștere precum P-8 Poseidon și drone supraveghează continuu întreaga zonă, oferind o imagine în timp real a traficului maritim și eliminând practic orice posibilitate ca o navă să treacă neobservată. O blocadă este considerată legală în dreptul internațional dacă este declarată formal și aplicată fără discriminare — condiții pe care SUA susțin că le respectă. Ea rămâne unul dintre cele mai puternice instrumente de presiune pe care o superputere navală le poate folosi fără a recurge direct la bombardamente — o armă economică învelită într-o forță militară masivă.

Ieri, 17 aprilie 2026, Iranul a anunțat redeschiderea completă a Strâmtorii Ormuz pentru navele comerciale.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a declarat pe platforma X că „trecerea pentru toate navele comerciale prin Strâmtoarea Ormuz este declarată complet deschisă pentru perioada rămasă de armistițiu", în conformitate cu încetarea focului din Liban.

La scurt timp, președintele SUA, Donald Trump, a salutat decizia, scriind pe Truth Social: „Iranul tocmai a anunțat că strâmtoarea este complet deschisă și pregătită pentru trafic deplin."

Câteva detalii importante de context:

SUA și Iranul au convenit, prin intermediul Pakistanului, asupra unui armistițiu de două săptămâni, în schimbul redeschiderii strâmtorii Ormuz.

Chiar dacă strâmtoarea este declarată deschisă, navele trebuie să se țină strict de „rutele coordonate", semn că apele sunt încă monitorizate atent de forțele iraniene.

Prețurile petrolului au scăzut cu peste 10% după acest anunț.

Trump a declarat că Iranul a fost de acord să nu mai închidă niciodată Strâmtoarea Ormuz și că „nu va mai fi folosită ca armă împotriva lumii".

Redeschiderea este deocamdată condiționată de durata armistițiului, care expiră marți viitoare.