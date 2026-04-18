Trump anunță că există „vești destul de bune” despre Iran, fără a da detalii. Anterior, anunțase că Teheranul renunță la uraniul îmbogățit și la finanțarea teroriștilor

Președintele american Donald Trump a declarat vineri că au existat „vești destul de bune” cu privire la Iran, dar a refuzat să ofere detalii, potrivit Reuters. Anterior, el anunțase că Teheranul renunță la uraniul îmbogățit și la finanțarea teroriștilor Hamas și Hezbollah, potrivit The Jerusalem Post. De cealaltă parte, președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, negase informațiile anunțate de Trump, acuzându-l pe acesta de minciună, după ce informațiile cu privire la redeschiderea Strântorii Ormuz au fost confirmate de ambele părți.

„Am avut vești destul de bune acum 20 de minute, dar se pare că lucrurile merg foarte bine în Orientul Mijlociu cu Iranul”, le-a declarat Donald Trump reporterilor de la bordul Air Force One.

„Veți auzi despre asta. Cred doar că este ceva ce ar trebui să se întâmple. Este ceva ce are sens să se întâmple. Și cred că se va întâmpla. Vom vedea ce se întâmplă, dar cred că se va întâmpla”, a spus Trump când a fost întrebat care sunt veștile bune.

Președintele SUA a mai anunțat vineri că ar putea pune capăt armistițiului cu Iranul dacă nu se va ajunge la un acord pe termen lung pentru a pune capăt războiului până miercuri.

„Poate că nu îl voi prelungi, dar blocada [asupra porturilor iraniene] va rămâne”, le-a mai spus Trump reporterilor de la bordul Air Force One, în drum spre Washington din Phoenix, Arizona.

„Așadar, avem o blocadă și, din păcate, trebuie să începem să lansăm din nou bombe.”

Tototdată, Trump a anunțat vineri la CBS că Iranul a fost de acord să înceteze finanțarea grupărilor teroriste Hamas și Hezbollah și că va colabora cu SUA pentru a elimina uraniul îmbogățit.

Iranul „a fost de acord cu tot”, a spus Trump, insistând că „poporul nostru” va fi implicat în recuperarea uraniului iranian.

El a adăugat că actuala blocadă americană împotriva traficului iranian în Strâmtoarea Ormuz va rămâne până la încheierea unui acord.

Trump a menționat că uraniul va fi adus în SUA, subliniind că nicio trupă terestră americană nu va fi implicată în recuperarea acestuia.

„Fără trupe”, a spus Trump.

„...Poporul nostru, împreună cu iranienii, va lucra împreună pentru a-l recupera. Apoi îl vom duce în Statele Unite.”

Trump a mai spus că o întâlnire între Iran și SUA este planificată pentru acest weekend, iar actuala blocadă americană va rămâne până la finalizarea unui acord.

El declarase și într-o postare pe Truth Social vineri că SUA își vor menține blocada asupra porturilor iraniene până la finalizarea unui acord.

Trump a negat, de asemenea, informațiile conform cărora SUA ar elibera activele iraniene înghețate ca parte a unui acord, afirmând că SUA nu vor plăti Iranului „10 cenți” pentru uraniul îmbogățit.

Se crede că Iranul deține circa 450 de kilograme de uraniu îmbogățit până la o puritate de 60%. Programul nuclear al Iranului a fost una dintre cele mai spinoase probleme din negocieri.

Trump a spus că un motiv principal al războiului a fost acela de a împiedica Iranul să obțină o armă nucleară. Iranul susține că îmbogățirea uraniului este strict destinat utilizării civile pașnice.

„Vom pune lucrurile cap la cap. Vom intra cu Iranul, într-un ritm plăcut și lejer, și vom începe să excavăm cu utilaje mari... Îl vom aduce în Statele Unite”, a declarat Trump în timpul unui interviu telefonic.

El a spus că „praful nuclear” va fi recuperat „foarte curând”, referindu-se la ceea ce crede că a mai rămas după ce Statele Unite și Israelul au bombardat instalațiile nucleare ale Iranului în iunie anul trecut.

O sursă pakistaneză implicată în medierea dintre SUA și Iran a declarat că au existat progrese în diplomație și că o viitoare întâlnire ar putea duce la semnarea unui memorandum de înțelegere, urmat de un acord cuprinzător în termen de 60 de zile.

„Ambele părți sunt de acord în principiu. Iar aspectele tehnice vor veni mai târziu”, a declarat sursa sub condiția anonimatului.

În plus, Trump a spus că Statele Unite lucrează cu Teheranul pentru a elimina minele din Strâmtoarea Ormuz.

Președintele Parlamentului ranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat că SUA „nu au câștigat războiul cu aceste minciuni”, adăugând că „cu siguranță nu vor ajunge nicăieri nici în negocieri”.

Ghalibaf l-a acuzat pe președintele american Donald Trump că ar fi făcut mai multe afirmații false cu privire la statutul Strâmtorii Ormuz și la uraniul îmbogățit de Iran, într-o postare pe X în primele ore ale dimineții de sâmbătă.

„Președintele Statelor Unite a făcut șapte afirmații într-o oră, toate șapte fiind false”, a scris Ghalibaf. „Nu au câștigat războiul cu aceste minciuni și cu siguranță nu vor ajunge nicăieri nici în negocieri”, a mai scris președintele parlamentului din Iran.

El i-a îndemnat pe toți să „citească știrile reale și exacte despre negocieri din interviul recent al purtătorului de cuvânt al Ministerului de Externe”, în care un purtător de cuvânt al Ministerului de Externe a afirmat că Iranul nu va transfera uraniul îmbogățit nicăieri, contrar afirmațiilor anterioare ale lui Trump, conform cărora Iranul ar fi fost de acord să facă acest lucru.

„Uraniul îmbogățit al Iranului nu va fi transferat nicăieri; transferul de uraniu către Statele Unite nu a fost o opțiune pentru noi”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului de Externe iranian, Esmaeil Baghaei, într-un interviu acordat presei de stat iraniane.