Președintele Parlamentului din Iran laudă „progresele” din discuțiile cu SUA. Strâmtoarea Ormuz rămâne închisă

Președintele Parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a declarat sâmbătă seară că s-au înregistrat „progrese” în negocierile cu Statele Unite pentru încetarea definitivă a războiului dintre SUA și Israel, pe de o parte, Iran, de cealală, potrivit The Times of Israel.

Într-o declarație adresată televiziunii de stat, el a spus însă că există încă o „distanță mare” între cele două părți în ceea ce privește detaliile propuse pentru acordul de încetare a luptelor.

„Există unele probleme asupra cărora insistăm... De asemenea, au linii roșii. Dar aceste probleme ar putea fi doar una sau două”, a spus Ghalibaf. „Suntem încă departe de discuția finală”, a adăugat el.

Remarcile sale au corespuns optimismului față de discuții al președintelui american Donald Trump, în ciuda expirării iminente a unui armistițiu temporar și a persistenței tensiunilor intense dintre cele două țări pe teme cheie care au alimentat conflictul.

Conform rapoartelor, principalele domenii de dispută rămân chestiunea ambițiilor nucleare ale Iranului și cea a Strâmtorii Ormuz.

Teheranul s-a răzgândit sâmbătă și a decis să închidă din nou traficul prin Strâmtoarea Ormuz, și chiar a tras asupra unor nave comerciale, stârnind un conflict diplomatic cu India.

Iranul, care anunțase redeschiderea strâmtorii în schimbul armistițiului dintre Israel și Liban, unde forțele Ierusalimului loveau în gruparea teroristă Hezbollah, și-a încălcat apoi promisiunea pretextând blocada asupra porturilor iraniene impusă de SUA în urmă cu mai multe zile.

Iar un mesaj atribuit de presa oficioasă de la Teheran noului lider suprem, ayatollahul Mojtaba Khamenei, spunea că marina iraniană este gata să provoace „noi înfrângeri amare” inamicilor săi. Trump a ridiculizat această încercare de „șantaj” din partea regimului de la Teheran.

Cu toate acestea, Ghalibaf a spus că „echipele de negociere americană și iraniană au acum o înțelegere mai realistă una față de cealaltă”, potrivit unei traduceri în limba engleză a remarcilor sale, publicată de publicația turcă TRT World.

Comentariile sale au venit după ce Trump le-a spus reporterilor că dialogul cu Iranul, mediat de Pakistan, „funcționează foarte bine”.

Dar Trump a apărat și blocada americană și a amenințat „că va începe să lanseze din nou bombe” dacă nu se ajunge la un acord pe termen lung înainte de expirarea armistițiului de miercuri.

Pakistanul, care mediază între cele două părți, este așteptat să găzduiască a doua rundă de discuții dintre Iran și SUA în următoarele zile. O rundă anterioară de la sfârșitul săptămânii trecute s-a încheiat fără nicio rezoluție.