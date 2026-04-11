Surse din Iran susțin că Mojtaba Khamenei s-ar recupera după rănire și că ar fi implicat în deciziile politice

Noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, s-ar recupera încă după rănile grave suferite la față și la picioare, în urma atacului aerian americano-israelian în care tatăl său, fostul lider suprem, a fost eliminat la începutul războiului, au declarat trei persoane apropiate de cercul său intim, citate de Reuters.

Fața lui Mojtaba Khamenei a fost desfigurată în atacul asupra complexului liderului suprem, din centrul Teheranului, și a suferit o leziune semnificativă la unul sau ambele picioare, au declarat toate cele trei surse.

Bărbatul în vârstă de 56 de ani s-ar recupera, totuși, după aceste răni și ar fi activ mintal, susțin sursele, care au cerut anonimatul pentru a discuta chestiuni sensibile.

El ar participa la întâlniri cu înalți oficiali prin intermediul conferințelor audio și ar fi implicat în luarea deciziilor cu privire la probleme majore, inclusiv războiul și negocierile cu Washingtonul, mai susțin două dintre sursele citate.

Întrebarea dacă starea de sănătate a noului lider suprem Mojtaba Khamenei îi permite să conducă afacerile statului vine în contextul deschiderii, sâmbătă, în capitala pakistaneză Islamabad, a discuțiilor de pace cu SUA.

Relatările persoanelor apropiate cercului intim al lui Khamenei oferă cea mai detaliată descriere a stării liderului din ultimele săptămâni, dar nimeni nu știe dacă este reală, iar Reuters precizează că nu a putut verifica independent aceste rapoarte.

Locul în care se află Khamenei, starea sa de sănătate și capacitatea sa de a conduce rămân în mare parte un mister pentru public, fără a fi publicate fotografii, înregistrări video sau audio cu el de la atacul aerian și de la numirea sa ulterioară ca înlocuitor al tatălui său, pe 8 martie.

Misiunea Iranului pentru Națiunile Unite nu a răspuns întrebărilor Reuters cu privire la amploarea rănilor lui Khamenei sau la motivul pentru care nu a apărut încă în nicio imagine sau înregistrare.

Se știe că Mojtaba Khamenei a fost rănit pe 28 februarie, în prima zi a războiului lansat de SUA și Israel, în atacul în care tatăl și predecesorul său, dictatorul islamist al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, care condusese Iranul din 1989, a fost eliminat. Soția, cumnatul și cumnata lui Mojtaba Khamenei s-au numărat, de asemenea, printre cei eliminat în atac.

Nu a existat nicio declarație oficială iraniană cu privire la amploarea rănilor lui Khamenei. Cu toate acestea, un prezentator de știri de la televiziunea de stat l-a descris drept „janbaz”, un termen folosit pentru cei grav răniți în război, după ce a fost numit lider suprem.

Relatările despre rănile lui Khamenei concordă cu o declarație făcută de secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, pe 13 martie, când a spus că Khamenei era „rănit și probabil desfigurat”.

O sursă familiarizată cu evaluările serviciilor secrete americane a declarat pentru Reuters că se crede că Khamenei și-a pierdut un picior.

CIA a refuzat să comenteze starea lui Khamenei. Biroul prim-ministrului israelian nu a răspuns la întrebări.

Una dintre persoanele apropiate cercului lui Khamenei a declarat că imaginile cu liderul suprem ar putea fi publicate în decurs de una sau două luni și că ar putea chiar să apară în public atunci, deși toate cele trei surse au subliniat că va apărea doar atunci când starea sa de sănătate și situația de securitate o vor permite.

Alex Vatanka, cercetător senior la Institutul Orientului Mijlociu, a declarat că, indiferent de gravitatea rănilor sale, este puțin probabil ca noul lider fără experiență să poată avea puterea absolută deținută de tatăl său. Deși este considerat a reprezenta continuitatea, ar putea dura ani până când va dobândi același nivel de autoritate, a adăugat Vatanka.

„Mojtaba va fi o singură voce, dar nu va fi cea decisivă”, a spus el. „Trebuie să se dovedească a fi vocea credibilă, puternică și dominantă. Regimul în ansamblu trebuie să ia o decizie în ceea ce privește direcția în care va merge.”

În sistemul teocratic de guvernare al Iranului, puterea supremă este menită să fie exercitată de liderul suprem, un cleric musulman șiit numit de o adunare de 88 de ayatollahi. Dictatorul teocratic se află deasupra președintelui ales și comandă direct instituții paralele de represiune, inclusiv Gărzile Revoluționare, care au o componentă de poliție politică și una militară.

Primul lider suprem al Iranului, ayatollahul Ruhollah Khomeini, s-a bucurat de o autoritate incontestabilă ca lider al Revoluției din 1979, în care radicalii islamiști au fost aliați cu extrema stângă, și era considerat cel mai învățat cleric al vremii sale.

Succesorul său, Ali Khamenei, a fost un cleric mai puțin venerat, dar a servit ca președinte al Iranului. El a petrecut decenii consolidându-și autoritatea dictatorială după numirea sa în 1989, parțial prin promovarea puterii Gărzilor Revoluționare.

Fiul său, Mojtaba Khamenei, nu deține puterea absolută în același mod, au declarat anterior surse iraniene de rang înalt pentru Reuters. Gărzile Revoluționare, care l-au ajutat să ajungă în funcția de conducere după eliminarea tatălui său, au devenit vocea dominantă în deciziile strategice în timpul războiului.

Fiind o figură influentă în biroul tatălui său, care l-a promovat probabil pentru a-i fi succesor, Mojtaba Khamenei a petrecut mulți ani implicat în exercitarea puterii la nivelurile înalte ale Republicii Islamice, stabilind legături cu personalități de rang înalt din rândul Gardienilor Revoluției.

Deși este considerat pe scară largă ca fiind probabil să continue abordarea dură a tatălui său, datorită legăturilor sale cu Gardienii Revoluției, nu se știu prea multe despre viziunea sa asupra lumii, spune Alex Vatanka, de la Institutul Orientului Mijlociu .

Prima comunicare a lui Mojtaba Khamenei cu iranienii în calitate de lider suprem a avut loc pe 12 martie, într-o declarație scrisă citită de un prezentator de știri de televiziune, în care acesta a spus că Strâmtoarea Ormuz ar trebui să rămână închisă și a cerut țărilor din regiune să închidă bazele americane.

Biroul său a emis ulterior alte câteva declarații scrise scurte din partea sa, inclusiv pe 20 martie, când a salutat noul an persan, pe care l-a numit „anul rezistenței”. Declarații publice de politică privind poziția Iranului față de război, abordarea sa față de diplomație, vecini, negocierile de încetare a focului și tulburările interne au fost făcute de alți înalți oficiali.

Absența lui Mojtaba Khamenei este discutată pe larg pe rețelele de socializare iraniene și în grupurile de aplicații de mesagerie, atunci când internetul instabil al țării permite acest lucru, teoriile conspirației fiind răspândite cu privire la starea sa de sănătate și la cine conduce țara.

Un meme popular care circulă online este imaginea unui scaun gol sub un reflector, cu sloganul „Unde este Mojtaba?”.

Cu toate acestea, unii susținători ai dictaturii islamiste, inclusiv un membru senior al miliției Basij, un grup paramilitar de voluntari subordonat Gărzilor Revoluționare, au declarat că este important ca Mojtaba Khamenei să păstreze un profil discret, având în vedere amenințarea reprezentată de valurile de atacuri aeriene americane și israeliene, care au eliminat deja o mare parte din conducerea țării.