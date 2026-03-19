O nouă declarație în numele lui Mojtaba Khamenei, plină de amenințări

În numele noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, a fost emisă o nouă declarație, dar fără imagini, pe fondul rapoartelor care sugerează că ar putea fi mort sau grav desfigurat. El și-a amenințat inamicii că vor plăti pentru eliminarea lui Ali Larijani, potrivit Express.

Declarația include o amenințare adresată Washingtonului, în timp ce îi aduce un omagiu fostului șef al serviciilor secrete, Ali Larijani, eliminat de o lovitură israeliană.

„Cu mare tristețe am primit vestea dureroasă a martiriului domnului Dr. Ali Larijani, secretar al Consiliului Suprem de Securitate Națională și reprezentant al Liderului în acest consiliu, precum și a distinsului său fiu și a unora dintre colegii săi”, se arată în comunicatul emis în numele lui Mojtaba Khamenei miercuri.

Mesajul mai spune că Larijani era „o persoană învățată, cu viziune, inteligentă și dedicată, cu experiențe diverse în diverse domenii politice, militare, de securitate, culturale și manageriale”.

„Dușmanii Islamului ar trebui să știe că vărsarea acestui sânge nu face decât să întărească puternicul arbore al sistemului islamic și, bineînțeles, fiecare picătură de sânge are prețul său, pe care ucigașii acestor martiri vor trebui în curând să-l plătească”, adăugă mesajul.

Aceasta este a doua oară când în numele lui Mojtaba Khamenei a fost emisă o declarație în ultimele zile, în urma unor rapoarte conform cărora și-ar fi pierdut un picior și ar fi în comă. Nici de data aceasta, noul lider suprem nu a apărut în fața camerelor de filmat, ci a fost un mesaj scris și citit de un prezentator de știri la televiziunea iraniană.

Este foarte probabil ca Mojtaba Khamenei să se ascundă într-un loc secret pentru a evita tentativele de asasinat. Tatăl său, fostul lider suprem, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis într-un atac al Israelului și al Statelor Unite la începutul războiului.

Mojtaba Khamenei a fost considerat de propagandă ca fiind și mai fanatic decât tatăl său. Perspectiva ca el să devină următorul lider suprem a fost văzută ca o posibilă revenire la fosta monarhie ereditară, dar teocratică.

Îngrijorările par să fi dispărut odată cu atacurile aeriene asupra Teheranului, care au eliminat conducerea principală a Iranului, atacuri care l-au rănit pe Mojtaba Khamenei și au curmat viața tatălui și a soției sale.

Înainte de numirea sa, Khamenei a deținut un rol similar cu cel al lui Ahmad Khomeini, fiul primului lider suprem al Iranului, Ruhollah Khomeini - „o combinație de aghiotant, confident, paznic și mediator de putere”, potrivit United Against Nuclear Iran, un grup cu sediul în SUA. Tânărul Khamenei și-a asumat rolul de lider suprem, cu armata sa în război, dar și cu un stoc de uraniu puternic îmbogățit, care putea fi folosit pentru a construi o armă nucleară.

Născut în 1969 în orașul Mashhad, cu aproximativ 10 ani înainte de Revoluția Islamică din 1979 care avea să transforme Iranul, Khamenei a crescut în timp ce tatăl său făcea campanie împotriva șahului Mohammad Reza Pahlavi.

O biografie oficială a lui Ali Khamenei relatează un incident în care poliția secretă a șahului, SAVAK, le-ar fi invadat casa și l-ar fi atacat pe cleric. Treziți după aceea, Mojtaba și restul copiilor lui Khamenei au fost informați că tatăl lor merge în vacanță. „Dar le-am spus: «Nu este nevoie să mintă». Le-am spus adevărul”, a fost citat Ali Khamenei.