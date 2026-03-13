International

Hegseth despre Mojtaba Khamenei: Noul așa-zis lider suprem este rănit și probabil desfigurat

Mojtaba Khamenei. Sursa foto Wikipedia
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a declarat că noul lider suprem al Iranului, Mojtaba Khamenei, s-ar afla în prezent ascuns, fiind rănit și „probabil desfigurat”, potrivit BBC.

Afirmațiile au fost făcute în cadrul unei conferințe de presă la Pentagon, în contextul escaladării conflictului din Orientul Mijlociu și al operațiunilor militare desfășurate în ultimele săptămâni împotriva Iranului.

Declarațiile vin la scurt timp după ce Mojtaba Khamenei a preluat conducerea Iranului, în urma morții tatălui său, fostul lider suprem Ali Khamenei, ucis într-un atac aerian la sfârșitul lunii februarie 2026, în timpul conflictului regional.

Mojtaba Khamenei, rănit și probabil desfigurat

Potrivit secretarului american al Apărării, noul lider suprem iranian nu ar fi apărut public de la preluarea funcției, iar comunicările oficiale au fost transmise doar în formă scrisă. Hegseth a susținut că aceste circumstanțe ridică semne de întrebare privind starea sa de sănătate.

„Știm că noul așa-zis lider suprem este rănit și probabil desfigurat”, a afirmat oficialul american.

Acesta a adăugat că mesajul transmis de liderul iranian a fost publicat fără apariții video sau audio: „A emis ieri o declarație, dar nu a existat voce și nici video. A fost doar o declarație scrisă.”

În cadrul aceleiași conferințe de presă, Hegseth a sugerat că absența aparițiilor publice ar putea indica faptul că liderul iranian se află în ascunzătoare și încearcă să evite expunerea publică.

Contextul conflictului din regiune

Declarațiile oficialilor americani apar pe fondul unui conflict militar amplu care implică Iranul, Statele Unite și Israelul. Operațiunile militare au început la sfârșitul lunii februarie 2026 și au dus la atacuri reciproce și la creșterea tensiunilor în mai multe state din Orientul Mijlociu.

Moartea lui Ali Khamenei într-un atac aerian a declanșat o criză de succesiune în Iran. Ulterior, Mojtaba Khamenei a fost desemnat lider suprem al țării.

Ayatollahul Ali Khamenei

Ayatollahul Ali Khamenei/ Sursa foto Wikipedia

În prima sa declarație după preluarea funcției, liderul iranian a avertizat că Iranul va continua să limiteze traficul naval prin Strâmtoarea Hormuz și a promis represalii împotriva adversarilor.

Strâmtoarea Hormuz reprezintă una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel global, iar orice restricții asupra traficului pot avea efecte asupra piețelor energetice internaționale.

Mojtaba Khamenei nu a apărut public

Oficialii americani au declarat că liderul iranian nu a apărut public de la numirea sa, ceea ce a alimentat speculațiile privind starea sa de sănătate. În același timp, lideri politici din Statele Unite au comentat situația, afirmând că acesta ar putea fi „în viață, dar afectat”.

În paralel, conflictul din regiune continuă să genereze tensiuni geopolitice majore, inclusiv atacuri cu drone, lovituri aeriene și amenințări privind blocarea rutelor maritime strategice.

Situația rămâne în evoluție, iar autoritățile iraniene nu au confirmat public afirmațiile făcute de oficialii americani despre starea noului lider suprem.

Proiecte speciale