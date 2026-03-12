Un ONG susține că Departamentul de Război ar fi cheltuit 9 milioane de dolari pe homar și crab

Un ONG american numit „Open the Books” susține că Departamentul de Război ar fi cheltuit 9 milioane de dolari pe homar și crab, potrivit unilad.com.

O investigație recentă publicată de ONG-ul „Open the Books” susține că ar fi descoperit cheltuieli surprinzătoare ale Departamentului Apărării în apropierea încheierii anului fiscal 2025. Doar în luna septembrie, ONG-ul spune că s-ar fi făcut achiziții de aproape 9 milioane de dolari pentru picioare de homar și crab.

Acestea nu au fost excepții. În lunile martie, mai, iunie și octombrie, departamentul a alocat peste 7,4 milioane de dolari pentru cozi de homar.

Mai mult, sub semnătura secretarului de Război, Pete Hesgeth, ar fi fost aprobate și alte achiziții: 15,1 milioane de dolari pentru antricot în septembrie, 124.000 de dolari pentru aparate noi de înghețată și 139.224 de dolari pentru comenzi de gogoși.

Deși astfel de cheltuieli par îndepărtate de prioritățile de securitate națională, experții sugerează că ele ar putea fi legate de modul în care funcționează finanțarea federală. În fiecare an fiscal, agențiile guvernamentale primesc un buget stabilit, iar un surplus necheltuit poate ridica întrebări privind necesitatea fondurilor alocate și posibila reducere a acestora în anul următor. Pentru a evita acest scenariu, unele departamente consumă bugetul rămas până la ultima sumă disponibilă.

Raportul susține, printre altele, că ar fi fost achiziționat un pian cu coadă Steinway & Sons în valoare de 100.000 de dolari pentru locuința șefului de stat major al Forțelor Aeriene. În plus, Departamentul de Război ar cheltuit 5,3 milioane de dolari pe echipamente Apple, inclusiv iPad-uri, demonstrând un angajament semnificativ față de tehnologie.

De asemenea, Pentagonul a alocat recent o parte semnificativă a bugetului său pentru modernizarea sediului Departamentului de Război, cheltuind 225,6 milioane de dolari pentru mobilier.

Printre achiziții se numără suporturi pentru coșuri cu fructe de 12.540 de dolari și fotolii rabatabile de peste 60.000 de dolari de la producătorul de mobilă de lux Herman Miller, renumit pentru designul ergonomic.

Cu toate acestea, aceste sume nu sunt neobișnuite. Armata americană investește de zeci de ani sume considerabile în mobilier, cheltuind, în medie, 257,6 milioane de dolari în fiecare lună septembrie încă din 2008.

Fostul președinte Barack Obama cheltuia anual între 300 și 400 de milioane de dolari pe mobilier, tot în luna septembrie. În schimb, cheltuielile au scăzut semnificativ sub administrația lui Joe Biden, în mare parte din cauza celor doi ani în care mulți angajați au lucrat de acasă din cauza pandemiei de COVID-19.

Pe lângă mobilier, cea mai mare parte a bugetului Pentagonului în septembrie a fost direcționată către granturi și contracte, cu o alocare de 90 de miliarde de dolari. Numai în ultimele cinci zile ale lunii, Departamentul Apărării a cheltuit 50,1 miliarde de dolari, mai mult decât bugetul anual de apărare al Israelului.

John Hart, director executiv al organizației Open the Books, a explicat că sub conducerea secretarului Hegseth, Pentagonul și-a reafirmat obiectivul de a se concentra pe pregătirea pentru război și pe letalitate. „Anul trecut am atras atenția asupra cheltuielilor inutile de sfârșit de an, de tipul: folosește-le sau le pierzi”, a subliniat Hart.

Raportul a stârnit reacții politice, mulți democrați criticând modul de alocare a fondurilor și angajându-se să investigheze cauzele acestor cheltuieli. Congresmanul democrat Chuck Schumer a criticat dur cheltuielile Pentagonului, numindu-l pe secretarul Pete Hegseth „escroc” pe rețelele de socializare.

Schumer a subliniat că Hegseth a cheltuit 93 de miliarde de dolari într-o singură lună – echivalentul prelungirii creditelor fiscale ACA pentru trei ani, pentru mobilier de lux, aparate de înghețată, crabi regali din Alaska și un pian Steinway & Sons, în loc să reducă costurile asistenței medicale ale americanilor.

Și congresmena democrat Melanie Stansbury și-a exprimat îngrijorarea, anunțând că intenționează să lanseze o anchetă privind aceste cheltuieli. „Pe lângă miliardele de dolari ai contribuabililor cheltuiți în acest război din Iran, rapoartele arată că Hegseth a folosit 93 de miliarde de dolari din fondurile Departamentului Apărării la sfârșitul anului trecut. Vom investiga cu siguranță”, a declarat ea, listând diversele cheltuieli extravagante pe social media.

UNILAD a contactat Departamentul Apărării pentru comentarii, însă nu a primit încă un răspuns oficial.