Un refugiu estival destinat celor bogați va implementa măsuri stricte pentru a gestiona fluxul de turiști. Se va impune un program limitat și va avea patrule suplimentare în perioada lunilor iulie și august, pentru a supraveghea și controla accesul turiștilor străini, informează Fox News.

Insula Nantucket, cunoscută pentru farmecul său de coastă din New England, atrage din ce în ce mai mulți vizitatori în fiecare vară, ceea ce începe să pună presiune asupra comunității locale.Una dintre atracțiile preferate ale turiștilor este Sconset Bluff Walk, o potecă pitorească care trece aproape de curțile private ale locuitorilor, generând nemulțumiri legate de aglomerație și posibile deteriorări ale proprietăților.

Pentru a răspunde acestor provocări, Asociația Civică Siasconset, o organizație non-profit dedicată sprijinirii comunității, a formulat recomandări menite să protejeze proprietățile și să reducă supraaglomerarea.

Ca răspuns, Consiliul orașului Nantucket a stabilit orele recomandate de vizitare pentru această vară: turiștii obișnuiți vor putea explora poteca între 8:30 și 19:30, într-un program de probă pentru lunile iulie și august.

De asemenea, a fost aprobată prezența unor agenți, care vor avea rolul de a educa vizitatorii și de a monitoriza activitatea pe traseu, potrivit publicației locale Nantucket Current. Această măsură reflectă efortul comunității de a menține echilibrul între atracțiile turistice și calitatea vieții locuitorilor din Nantucket.

Asociația Civică Sconset a propus instalarea unor porți de acces pentru a gestionafluxul vizitatorilor, însă propunerea a fost respinsă de consiliul local. John Shea, locuitor al Sconset și membru al asociației, a declarat pentru Nantucket Current că supraaglomerarea în zonă a devenit o problemă tot mai evidentă.

„Am vecini de pe Bluff Walk care mi-au povestit că s-au trezit într-o dimineață și au găsit un cuplu făcând dragoste pe veranda lor. Ne simțim invadați, mai ales pe timpul verii”, a spus John Shea.

Promenada Bluff a câștigat popularitate în mediul online datorită fotografiilor cu trandafiri ce cad peste căsuțe și peisajele inedite de pe plajă, toate fiind distribuite pe rețelele sociale de turiști și influenceri.

Matt Fee, vicepreședinte al Consiliului Selectiv, a subliniat provocarea de a găsi un echilibru între drepturile publice și cele private: „Când populația ajungea la aproximativ 10.000 în vârful verii, echilibrul era mai ușor de menținut. Acum, cu 60 sau chiar 80 de mii de vizitatori și cu tot ce se promovează online, devine mult mai dificil”.

În vara anilor 2021-2022, insula Nantucket a înregistrat fluxuri constante de vizitatori, cu aproximativ 40.000 de persoane pe zi în lunile iulie și august și vârfuri de peste 60.000 în anumite zile, potrivit publicației locale Cape and Islands.

Renumită pentru farmecul său aparte, insula atrage frecvent celebrități, milionari și miliardari, transformând fiecare sezon estival într-o destinație exclusivistă. Un localnic a comentat pentru Boston.com că nu este adeptul restricțiilor drastice, ci preferă un control moderat sau un fel de filtru asupra traficului de vizitatori.

Printre proprietățile de lux tranzacționate recent se numără casa fostului antrenor al echipei New England Patriots, Bill Belichick, vândută în august pentru 4 milioane de dolari, potrivit unui raport al Fox Business. De asemenea, fostul președinte Joe Biden și familia sa vizitează anual insula pentru a celebra Ziua Recunoștinței în sânul familiei.

Pe plan local, Asociația Civică Siasconset, membră a Liga Civică Nantucket, continuă să fie un actor activ în comunitate. Înființată în 1931 și înregistrată oficial în 1974, organizația sprijină inițiativele civice și menține legătura cu tradițiile insulei.