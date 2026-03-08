Palma de Mallorca introduce limite pentru turiști 

În urma unui nou acord, orașul Palma de Mallorca va limita capacitatea zilnică de acostare a navelor de croazieră în perioada iunie–septembrie. Numărul maxim de locuri va fi redus, măsură care va duce la scăderea fluxului de turiști sosiți pe mare pentru a vizita orașul spaniol, informează Express.

Numărul locurilor de acostare disponibile pentru navele de croazieră în Palma va rămâne stabil, la aproximativ 8.500, pe parcursul anului, cu excepția sezonului estival. În lunile de vară însă, capacitatea va fi redusă cu 1.000 de locuri, măsură care ar putea influența fluxul turiștilor ce ajung în oraș pe mare, într-una dintre cele mai aglomerate perioade turistice.

Spania continuă să fie una dintre destinațiile preferate ale britanicilor: anul trecut, peste 19 milioane de vizitatori din Regatul Unit au ales această țară pentru vacanțe. Dintre aceștia, mai mult de două milioane au ajuns în Mallorca, potrivit estimărilor.

Limitările impuse pentru perioada verii în Palma sunt prevăzute să rămână în vigoare până în 2029. Totuși, acordul care le stabilește, semnat de Guvernul Insulelor Baleare, Primăria din Palma și un grup de 20 de companii de croazieră, are valabilitate până în 2031. Potrivit publicației locale Majorca Daily Bulletin, scopul principal al acestui acord este de a regla activitatea navelor de croazieră și de a proteja interesele orașului, cu accent deosebit pe conservarea centrului istoric.

Autoritățile au stabilit o nouă regulă pentru traficul de croaziere din portul Palma: în fiecare zi vor putea acosta cel mult trei nave, iar doar una dintre acestea va avea permisiunea de a transporta peste 5.000 de pasageri. Măsura vine pe fondul îngrijorărilor legate de turismul excesiv din zonă, fenomen care riscă să provoace, în această vară, un nou val de nemulțumiri în rândul localnicilor.

În ultimii ani, mii de spanioli au ieșit în stradă pentru a protesta față de aglomerația generată de numărul mare de turiști, iar demonstrațiile ar putea fi reluate. Oamenii sunt nemulțumiți de ceea ce consideră a fi eșecul pactului de sustenabilitate promovat de Guvernul Balearelor și de lipsa unor măsuri eficiente pentru a limita supraaglomerarea de pe insule.

Într-o declarație făcută publică la începutul acestui an, înaintea protestelor, activiștii au subliniat că fenomenul supraturismului din Mallorca continuă să se amplifice și că singura soluție reală pentru a-l combate este mobilizarea și organizarea comunităților locale.

Margalida Ramis, reprezentantă a organizației de mediu Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), a declarat pentru publicația Majorca Daily News că autoritățile nu au luat măsuri reale pentru a gestiona fenomenul supraturismului din regiune. Potrivit acesteia, guvernul „nu a făcut nimic și nu va face nimic” pentru a limita impactul numărului tot mai mare de vizitatori.

Datele recente arată că presiunea turistică asupra Insulele Baleare continuă să crească. În 2024, arhipelagul a fost vizitat de aproximativ 18,7 milioane de turiști, iar în anul următor numărul acestora a depășit 19 milioane. În contrast, populația locală este de circa 1,2 milioane de locuitori, dintre care aproximativ 18.000 sunt cetățeni britanici stabiliți în zonă.

În acest context, partidul de opoziție Partido Socialista Obrero Español (PSOE) a încercat să promoveze o măsură menită să reducă presiunea turistică. Formațiunea a depus în parlamentul regional al Insulele Baleare o moțiune prin care propunea limitarea numărului anual de turiști la 17,8 milioane. Inițiativa a fost însă respinsă la începutul acestui an, ceea ce a alimentat criticile venite din partea organizațiilor de mediu.