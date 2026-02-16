Destinația europeană care rivalizează cu Japonia. Magia migdalilor înfloriți, aproape de casă

Primăvara aduce cu sine magia florilor de cireș, iar pentru mulți, imaginea iconică a Japoniei, cu aleile sale roz și albe, rămâne un simbol de neuitat. Totuși, nu mai este nevoie să parcurgi mii de kilometri pentru a trăi această experiență. O destinație europeană oferă un spectacol similar, cu grădini și peisaje ce amintesc de celebra „sakura” japoneză, informează Metro.

Această alternativă europeană devine tot mai populară în rândul turiștilor care caută fotografii spectaculoase și momente de liniște în natură, fără aglomerația din Japonia.

În fiecare primăvară, Japonia se transformă într-un spectacol de culori de roz și alb, pe măsură ce festivalurile hanami, dedicate admirării florilor, atrag zeci de mii de vizitatori în întreaga lume creând tot mai multe probleme în ceea ce privește respectarea unor regului.

Mai exact, Uunele destinații emblematice s-au confruntat cu aglomerații atât de mari încât organizatorii au fost nevoiți să închidă accesul publicului. Cazul recent al unui festival de flori de cireș de lângă Muntele Fuji a stârnit îngrijorare: evenimentul a fost anulat după ce vizitatorii au ignorat regulile, distrugând proprietăți, lăsând gunoaie și chiar folosind grădinile private ca toaletă.

În fața acestor provocări, unii se întreabă dacă soluția nu ar putea fi găsită mult mai aproape de noi, pe o mică insulă din Marea Mediterană, la doar câteva ore de zbor, unde experiența turistică și respectul pentru natură par să conviețuiască armonios.

Pentru cei care visează la spectacolul primăverii japoneze, insula spaniolă Mallorca oferă o alternativă spectaculoasă. În loc de plaje și cocktailuri, insula Baleare se transformă, în perioada ianuarie - martie, într-un spectacol feeric în alb și roz, datorită celor peste cinci milioane de migdali care înfloresc în această perioadă.

Vârful înfloririi are loc de obicei la sfârșitul lunii februarie, când întinderile rurale și microclimatul interior al insulei creează condiții ideale pentru aceste flori delicate. Migdalul este cel mai răspândit arbore din Mallorca și, asemenea florilor de cireș din Japonia, a ajuns să fie un simbol al patrimoniului cultural și al mândriei locale.

Vizitatorii pot observa două varietăți principale: migdalul amar, cu flori roz, și migdalul dulce, cu flori albe. Pe lângă frumusețea lor, migdalele sunt o componentă importantă a bucătăriei tradiționale, deoarece conțin vitamine, minerale, fibre și uleiuri esențiale în preparatele locale.

@ksu0209kabanova 📌 February is the time of the most fascinating and fragrant event on the island - the time of almond blossom in Mallorca🌸🌸🌸 There are more than fifteen thousand almond trees in Mallorca. Almonds in Mallorca are distinguished by their shape and, most importantly, excellent taste. It is believed that Mallorcan almonds are the best almonds in Europe. Almond orchards are spread throughout the island and therefore the question of “what to see in Mallorca” in February disappears by itself. We probably have the highest concentration of almond trees per capita and therefore you can see this landmark of Mallorca in every corner of the island. #almondblossom #mallorca #spain #travel ♬ оригинальный звук - Игорь Волков

Mallorca, cu peisajele sale pitorești, oferă iubitorilor de natură oportunități ideale de a vedea migdali înfloriți, chiar dacă aceștia sunt răspândiți pe întreaga insulă. Anotimpul în care „pătura albă” a florilor se așterne peste câmpuri și livezi atrage anual numeroși vizitatori.

În mod similar Japoniei, insula organizează festivaluri dedicate migdalilor, unde turiștii se pot bucura de frumusețea naturii. Cel mai cunoscut eveniment este Fira de la Flor d'Ametler, târgul de flori de migdal, care are loc, în mod tradițional, în prima duminică a lunii februarie în Son Servera. Totuși, chiar dacă ratați acest moment, migdalii continuă să înflorească până în luna martie, oferind șanse excelente de a-i admira pe cont propriu.

Cele mai mari livezi se găsesc în centrul insulei, în jurul localităților Marratxí, Santa Maria, Bunyola, Lloseta și Selva. Sud-estul Mallorcăi adăpostește, de asemenea, zone întinse de migdali, în special în Manacor, Son Servera și Sant Llorenç.

Pentru cei care doresc o experiență impresionantă, Munții Tramuntana, incluși pe lista Patrimoniului Mondial UNESCO, oferă peisaje spectaculoase și trasee ideale pentru drumeții sau ciclism. Parcurgând aceste rute, vizitatorii pot admira migdalii în toată splendoarea lor, într-un cadru natural de neuitat.

Pentru cei care vor să exploreze migdalii înfloriți, mai multe rute pitorești sunt promovate de companiile de turism locale. Printre cele mai populare se numără traseele Es Capdellá – Puig Galatzó, Alaró – Castelul Alaro și Puig de Ses Bruixes din Llucmajor. Aceste drumuri oferă combinația perfectă între natură, peisaje montane și livezi de migdali, ideale pentru drumeții sau ciclism.

Comparativ cu Japonia, unde o excursie pentru a vedea florile de cireș poate depăși 1000 de euro pentru un bilet dus-întors, o vizită în Mallorca este mult mai accesibilă. De exemplu, zborurile spre insulă la începutul lunii martie pot începe de la doar 50 de euro, cu prețuri de întoarcere similare.

Este de departe o destinație perfectă pentru câteva zile de vacanță, în loc să planifici o călătorie costisitoare în Japonia. Mallorca oferă o experiență la fel de frumoasă a florilor de migdal aproape de casă, cu un peisaj de poveste care poate fi admirat în doar câteva zile.